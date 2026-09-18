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2026愛知名古屋亞運尚未正式開幕，女子板球8強賽卻先出現最戲劇性的淘汰結果。中國代表隊原定17日出戰孟加拉，但愛知縣日進市古羅吉體育公園連日遭遇強降雨，外野積水始終無法完全排除，比賽最後連擲硬幣決定球權都沒有進行，就直接宣布取消。依賽會規則，孟加拉最終憑較高的T20I世界排名晉級4強，中國則在「一顆球都沒投」的情況下結束本屆亞運。當天名古屋其實已經出現藍天與陽光，但前幾天的豪雨讓場地依舊嚴重濕軟。工作人員多次嘗試整理外野，仍無法達到比賽條件，因此上午的中國對孟加拉之戰最終無法開打。孟加拉當時世界排名第10，中國則位於第36名左右，排名差距也直接成為最後的晉級依據。板球賽事本來並非一遇雨就直接比排名。根據本屆競賽規章，如果完整20局比賽無法進行，仍可透過縮短比賽甚至Super Over方式決勝；但這次因場地狀況連最基本的比賽條件都無法滿足，替代方案也無從執行，最後只能啟用世界排名作為判定依據。孟加拉因此直接晉級女子板球4強，下一戰將對上印度與地主日本之間的勝方。中國則結束自2010年以來第3次亞運女子板球征程。路透社報導，名古屋近期曾出現創紀錄豪雨，造成部分地區淹水、學校停課、列車停駛，甚至有運動員一度被要求撤離住宿地點；而且開幕初期還有颱風接近愛知、名古屋一帶的風險，後續戶外賽事仍可能受到影響。板球本身對場地乾燥程度要求極高，外野過度濕滑不只影響球速與滾動，也會增加球員滑倒受傷風險，因此大雨後往往需要長時間整理場地。類似狀況在2023杭州亞運也曾發生，多場女子板球賽受到天候干擾，部分淘汰賽同樣必須依排名決定晉級者。這也讓「極端天候遇上單淘汰制」再次成為板球大型綜合賽事最難處理的問題之一。對中國這支年輕隊伍而言，這次遺憾尤其強烈。原本亞運被視為檢驗近年訓練成果的重要舞台，卻連正式比賽機會都沒有拿到。中國隊澳洲籍教練紐因頓（Alan Newington）賽後坦言，團隊原本希望能讓外界在大型國際賽真正看到中國女子板球的表現，現在只能重新整理情緒，再等待下一次機會。