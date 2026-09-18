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美國總統川普週四語出驚人，公開表示正考慮是否再次對伊朗發動軍事攻擊，直言不排除藉此摧毀伊朗政權、徹底終結戰事，並強調自己即將做出一項「重大決定」，發言一出立刻引爆國際關注。綜合《紐約時報》報導，川普接受美國媒體《Axios》專訪時表示：「我即將作出一項重大決定。我要不要進去殲滅他們？這是一項重大決定。在我身上，任何事情都有可能發生。」語氣強硬，絲毫未留轉圜空間。事實上，自戰爭爆發以來，川普已多次對德黑蘭釋出類似威脅，但這回他罕見透露，下一步行動恐怕將取決於下週聯合國大會期間，他與波斯灣盟友會談的結果。川普表示：「我想了解他們目前的立場，以及他們的情況如何，我們一直非常保護他們。」值得注意的是，伊朗支持的葉門青年運動上週才猛烈攻擊沙烏地阿拉伯，直接威脅全球石油與天然氣供應，讓區域緊張局勢進一步升溫，外界也預料，今年聯合國大會恐將籠罩在一片肅殺氣氛之中。與此同時，聯合國安全理事會週四也因伊朗問題爆發激烈交鋒。俄羅斯與中國大陸聯手否決延長「伊朗制裁專家小組」任期的提案，該小組原本負責監督針對伊朗及其核計畫的相關制裁措施。中俄兩國近來屢遭外界指控暗中袒護伊朗，甚至被質疑在戰爭期間協助伊朗展開軍事行動。對此，美國駐聯合國大使洛塞塔（Jennifer Locetta）也直接開砲，痛批中俄此舉根本是明目張膽的「阻撓行為」，等同公開力挺「流氓政權」。戰事方面也傳出新變數。據《CBS新聞》報導，伊朗本週疑似再度擊落美軍飛行器，已有兩架舊型MQ-1「掠食者」無人機遭擊落，每架造價高達約400萬美元，原先部署於荷莫茲海峽，用以配合美國海軍的封鎖行動。而根據美國國會預算處本週公布的最新報告，自戰爭爆發至今，美軍已累計損失至少24架MQ-9「死神」無人機，總損失金額估計高達約7.2億美元，戰爭成本持續攀升。伊朗方面態度依舊強硬，多次揚言只要其對荷姆茲海峽的控制權未獲承認，就絕不會停止對中東地區美軍人員及裝備的攻擊行動。由於雙方和平談判至今仍陷入僵局，德黑蘭近日更進一步發出最後通牒，直言在川普與以色列總理納坦雅胡雙雙下台之前，絕不重新開放荷莫茲海峽。伊朗最高領袖目前仍下落不明，其政治顧問佐爾卡德爾（Mohammad Bagher Zolghadr）則放話：「在罪犯川普與嗜血的納坦雅胡被拉下權力寶座之前，我們的戰士不會開放荷莫茲海峽。這只是伊朗民族復仇的第一階段。」戰雲密布之下，中東局勢是否再度全面升溫，備受國際社會關注。