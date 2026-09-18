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日本中央銀行今（18日）宣布升息，將政策利率從1%調升至1.25%，利率水準來到31年來最高。日銀在17、18日召開的金融政策決定會議，以7票對2票通過升息案，也是自6月後再次調升，僅隔3個月。綜合日媒報導，這次升息雖然早已被市場廣泛預期，但背景並不單純。日本8月核心消費者物價指數年增1.7%，顯示潛在物價壓力依然存在。與此同時，日銀也面臨油價上漲、日圓走弱帶來的輸入性通膨風險，加上近期中東局勢推升能源價格，更讓央行擔心物價壓力可能再次擴大。不過，市場現在真正關注的，並不是這次升息本身，而是日銀下一步會走多快。畢竟，這次升息距離上一次，才隔了3個月，日銀總裁植田和男預計下午召開記者會，外界密切關注他是否將釋出更多後續升息的線索。對市場而言，日銀升息也不只是日本自己的事情，日本長年維持超低利率，全球投資人曾大量借入低利率日圓、轉投其他市場；隨著日本利率逐步走高，這些日圓套利交易可能面臨重新調整。另一方面，日本政府也必須在抑制通膨、穩定日圓與避免金融條件收緊過快之間取得平衡。因此，這次升息真正的訊號，或許不只在於1.25%這個數字，而在於日本央行是否準備把升息這件事，從偶發性的政策調整，逐步變成更持續的貨幣緊縮週期。