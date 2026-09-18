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隨著年底九合一選舉步步進逼，首都之戰已逐漸白熱化，民進黨參選人沈伯洋15日到公館商圈掃街拜票，不少支持者下午便提前到場，沿途人潮擠滿街道，掀起一股「洋流」旋風，更被資深媒體人王瑞德形容「像極了2018年的韓流」。對此，媒體人黃暐瀚也分析，洋流與韓流有2大相似之處，同樣都不容忽視。黃暐瀚表示，洋流與韓流相似之處在於，第一、挑戰一個「不可能贏的地方」；第二、被對手嚴重小看。他進一步指出，要判斷選情是否升溫，可以從4個面向觀察，「聲」包括媒體露出、網路討論，「勢」指的是民調走勢，「質」則是打動人心的口號與政見，最後的「量」也就是實際陸軍、人潮。接著，黃暐瀚提到，洋流明顯被國民黨陣營小看，從被提名時就小看，到現在還有部分藍營民代稱那些人潮都是「老鼠、蟑螂、工讀生」；但他認為，這種說法只會激起更多人潮、更大的洋流。至於最終會不會贏？黃暐瀚表示不知道，目前還沒有看到拉近的民調，待9月22日即將有份北市民調出爐。黃暐瀚強調，不管最後沈伯洋有沒有贏，他的洋流，都已經在台北市創下綠營少見的選民熱情與討論度。「2018的韓流，奇蹟獲勝；2019的韓流，鎩羽而歸」他直言，不論最後是哪一種，這波洋流，都跟當年的韓流一樣，不容忽視。