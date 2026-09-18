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▲「士林廚房」推優惠，特定指定對象於平日晚餐兩人同行前往消費，將享有買一送一。（圖／翻攝士林萬麗酒店臉書）

1月1日止，台北士林萬麗酒店首度攜手台灣奧迪， 將四環品牌的設計美學與駕馭精神駛入旅宿場域，推出期間限定「 探索萬麗．四環馭境住房專案」，雙人入住6620 元起，從主題客房、限定調酒、品牌好禮到 Audi 車款試駕體驗，將串聯「住、飲、行」三大旅程。



▲台北士林萬麗酒店攜手台灣奧迪，推出期間限定「探索萬麗．四環馭境住房專案」。（圖／士林萬麗提供）

🟡台北士林萬麗酒店士林廚房「平日晚餐買一送一專屬優惠」：

優惠日期：即日起 -10月31日



優惠時段：週日至週四 晚餐18:00-21:00



不適用日：週五、週六以及教師節9月27日(日)、9月28日(一)；光復節10月25日(日)



優惠對象：

一、台北士林萬麗酒店同仁、皇翔建設同仁 (需出示員工識別證 / 名片)

二、欣翰士林官邸、鄉林建設內公司行號 (需出示員工識別證 / 名片 )

三、飯店住房旅客 (需出示房卡 / 房號 )

四、開學季家長專屬優惠(需出示2026學年度學雜費繳納相關證明)



優惠內容：士林廚房平日晚餐，兩人同行享買一送一優惠，優惠者須支付原價10%服務費。



台北花園大酒店「饗聚廚房」10月優惠 五人同行現折1010元



台北花園大酒店buffet「饗聚廚房」也將推出優惠，平日午餐、晚餐及假日下午茶每位899元+10%，假日午餐及晚餐每位1099元+10%，0月1日至10月31日期間，凡五位成人同行用餐，當筆消費即享現金折抵1010元優惠。



▲台北花園大飯店的吃到飽餐廳「饗聚廚房」推10月優惠。（圖/台北花園飯店提供） 台北凱撒飯店「Checkers自助餐廳」平日優惠 加會員兩人同行一人享1折



另外，台北凱撒飯店則是針對會員推出雙人同行優惠，整個9月的周一至周五晚餐時段，只要出示會員才有的優惠券畫面，即可享有「雙人同行第2人享1折」之優惠，以原價1180元+10%計算（第2位一樣需加收原餐價1折服務費），平均下來每人只要767元。 Checkers自助餐廳必吃招牌菜色不少，包含現切爐烤牛排、現沖功夫牛肉湯、生魚片、壽司、日式冷盤與現蒸時令魚等。



台北凱撒飯店提到，現在加入會員也來得及，透過官網專屬網頁，掃QR Code 即可加入LINE好友，透過官方LINE帳號請求寄優惠券，一樣能享有雙人同行第2人打1折。



▲台北凱撒大飯店Buffet「Checkers」推優惠，會員於9月的平日晚餐，可享有「雙人同行第2人享有1折優惠」。（圖／翻攝台北凱撒官網） ※【

※【 NOWNEWS 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

台北士林萬麗酒店宣布，要幫忙開學後繳完學費後失血的家長們補血，只要出示2026學年度學雜費繳納相關證明，到酒店內的buffet「士林廚房」，平日晚餐兩人同行享有買一送一優惠。另外飯店住房的旅客也享有同等優惠。士林廚房迎接9月到來推出買一送一優惠，即日起至10月31日，民眾只要出示2026學年度學雜費繳納相關證明，平日晚餐兩人同行享買一送一（優惠者須支付原價10%服務費）。此外，飯店住房旅客，還有台北士林萬麗酒店、皇翔建設、欣翰士林官邸、鄉林建設等公司行號員工，出示房卡與員工識別證/名片，也同享此優惠。士林廚房平日晚餐餐價每人1680元+10％，等於是現賺了1680元。此外，台北士林萬麗酒店也推出新的住房專案，2026年10月1日至2027年