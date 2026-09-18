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▲外國旅客組團殺去南韓搶iPhone！退稅+早發貨誘因太狂（圖／截自seoulNews）

蘋果iPhone 18系列18日在全球多國正式開賣，各地果粉展現驚人熱情，南韓首爾與新加坡兩地門市同步湧現排隊人潮，場面相當壯觀。首爾明洞蘋果旗艦店外，清晨便聚集逾150名民眾守候入場，堪稱年度盛況。綜合《韓聯社》報導，這次搶下「第一號」入場資格的幸運兒，是一名大學生李英柱（音譯），他早在前一天傍晚7時就已抵達門口佔位，硬是撐過整個夜晚等待開門。李英柱透露，自己每年都會換新機，過去iPhone 16、iPhone 17開賣時都曾嘗試搶頭香卻鎩羽而歸，「這次終於辦到了，真的很開心」，他當天入手的正是iPhone 18 Pro，主要就是看中新機搭載的可變光圈攝影功能，另外也順手加碼購入一支Apple Watch 12。值得注意的是，由於南韓被列入這波iPhone 18系列的首批開賣國家，吸引不少外國旅客特地趁機來搶購新機。現場可見來自美國、日本、中國、英國、法國等地的旅客身影，部分人甚至只是純粹排隊、想一睹新機廬山真面目。一名原本持有iPhone 16一般版的英國旅客就表示，趁著這次赴韓旅遊的機會決定順勢升級，主要被升級後的Apple Intelligence新AI功能所吸引；也有外國買家直言，相較於自己母國，能在南韓更早搶先入手新機，加上還能享有退稅優惠，購買意願因此大幅提升，堪稱一舉兩得。早上8時整，首爾明洞旗艦店隨著倒數聲正式開門，店內十餘名蘋果員工更以熱烈歡呼與掌聲迎接首批入場顧客，排隊多時的人潮隨即魚貫湧入店內。進入店內後，顧客們紛紛迫不及待拿起新機試拍，也有不少人當場將iPhone 18 Pro的相機實力，與手邊舊機一一比較，現場氣氛相當熱絡。此次iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max共推出黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色4款配色，供消費者選購。而在新加坡方面，蘋果旗艦店同樣人氣爆棚。烏節路門市早在開賣前一天，便開始向有意購機的顧客發放「排隊手環」，沒想到當天下午2時前，這批手環便已全數發放完畢，據悉總計發出約150個。持有手環的幸運顧客可望在早上8時準時入場選購，至於未能搶到手環的民眾，則得多等到上午10時才能入內，兩批顧客的待遇落差相當明顯，也讓新機熱度可見一斑。