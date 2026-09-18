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▲趙芸外型美豔，曾與陳慕交往，分手後出面指控陳慕家暴、劈腿她。（圖／趙芸IG@syuan328）

男星陳慕2年前與「情慾女王」珍琳結婚，近日傳出婚姻亮紅燈。而陳慕過去也有許多感情爭議，他曾交往直播主女友趙芸，女方控他家暴、劈腿，甚至跟自己借了近30萬元沒還，痛批陳慕是渣男。珍琳當時聽聞此事，還是堅定與陳慕交往，並強調陳慕沒有情緒問題，只是個性比較孩子氣，誰知她如今也遭遇婚姻瓶頸。據《鏡週刊》報導，陳慕2023年被拍到與珍琳約會同居，當時作為前女友的趙芸，忍不住出面爆料陳慕的恐怖情人惡行；她控陳慕情緒控管能力差，一生氣就會摔東西，曾拿吹風機砸爛她家鏡子、摔壞手機，也會不顧她的意願強行發生性行為。不僅如此，趙芸更說陳慕很愛吃軟飯，經常伸手跟她要錢，就連叫外送、高鐵費都要她付，甚至前後跟她借錢近30萬元，遲遲不還。交往期間陳慕還會PUA她，說她是妖豔賤貨、只配當小三，讓趙芸當時深陷自卑情緒，直到自己聽到陳慕在外花心的傳聞，才澈底心死醒悟。陳慕當時曾針對此事發布律師聲明，表示趙芸曾拿電擊棒襲擊他，還會對他搧巴掌、要他下跪，他是出於自衛才會對趙芸還手，自己才是受害人，希望趙芸不要再造謠，否則他會提告反擊。至於欠錢的事情，陳慕則沒有多說。而當時珍琳正和陳慕交往中，珍琳力挺男友不是恐怖情人，強調他一直對自己很好，沒有情緒問題，只是有時候會像小孩子鬧脾氣。珍琳更認為陳慕是他的天賜良緣，她說自己曾求媽祖保佑，希望找到合適的對象，結果就遇上陳慕。她為此重返媽祖廟擲筊，媽祖直接給她聖筊，讓珍琳格外珍惜這段感情。只是婚後夫妻倆經常吵架，還曾吵到談離婚。雖然近年還是不時會在社群放閃，不過身邊友人都覺得陳慕在吃軟飯，有藝人包袱，拉不下臉做普通工作，生活開銷都由珍琳負擔，加上珍琳曾公開抱怨夫妻性生活不快樂，這才讓友人認為兩人婚姻恐撐不下去。