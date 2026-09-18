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彰化縣議會議長謝典霖涉嫌餐敘賄選，檢方偵訊後認為他與父親謝新隆等人涉犯《公職人員選舉罷免法》、貪污等罪嫌重大，向法院聲請羈押。彰化地方法院審理後，裁定謝典霖與父親羈押禁見。事件曝光後，也讓謝典霖與八點檔女星李燕昔日僅維持18個月的婚姻再度受到關注。謝典霖過去曾與有「台八女神」之稱的李燕有過一段婚姻。兩人交往約3個月便決定步入禮堂，當時李燕為了家庭一度淡出演藝圈，也曾陪伴謝典霖參與地方活動及選舉行程。而這段受到外界矚目的婚姻僅維持約18個月，兩人便於2015年協議離婚。由於雙方從交往、結婚到分開的時間都相當迅速，當年一度引起外界揣測，甚至傳出第三者介入等說法。李燕後來受訪時否認婚變涉及第三者，透露兩人主要是個性、思想、生活習慣及價值觀存在明顯差異，對於孩子的教養方式與人生規劃也有不同看法。她曾坦言，婚姻後期逐漸感到不快樂，也覺得無法做自己。經過思考後，她發現自己並不適合政治家庭的生活，也無法適應「政治人物太太」的身分，因此決定結束婚姻，重新返回熟悉的演藝工作。儘管婚姻僅維持18個月，李燕與謝典霖分開後並未撕破臉。雙方對外始終保持友好關係，謝典霖過去也曾公開支持李燕的自創品牌，以實際行動替前妻站台。如今謝典霖因涉嫌賄選遭羈押禁見，兩人的昔日婚姻再度被外界翻出。李燕過去談及離婚時曾強調，婚姻本身沒有誰對誰錯，只是兩人不適合繼續共同生活，最終選擇和平分開。