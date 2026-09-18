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點內科塞車三大問題 游淑慧：通勤族到底住哪？

質疑跨河橋難解國道車流 要求先算清楚使用人數

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前公布交通政見，提出斥資9.5億元興建「迎風－港墘跨基隆河自行車橋」，串聯河濱自行車路網與內科，盼讓自行車成為通勤選項之一。對此，國民黨台北市議員游淑慧今表示，「創意點子發想＋1」，340公尺要花9.5億元，「那還不如蓋兩個碼頭，踩天鵝船穿越基隆河上班」，免蓋橋說不定還更省錢、省力。她並提出內科交通三大問題，要求沈伯洋先拿出相關數據，再談9.5億元是否值得花。游淑慧表示，沈伯洋提出花9.5億元興建自行車橋，把河濱自行車路網直接接進內科，讓自行車成為通勤選項之一，但她質疑，僅340公尺就要花費9.5億元，因此笑稱自己也來「創意發想＋1」，與其蓋橋，「還不如蓋兩個碼頭，踩天鵝船穿越基隆河上班」。游淑慧表示，「玩笑歸玩笑」，內科交通真正的問題應先從三個關鍵來看。第一，必須釐清內科通勤族到底住在哪裡。內科上班族來自北北基桃，究竟有多少比例剛好住在距離河濱較近、適合騎自行車的範圍內，應該先釐清。她指出，來自基隆、新北及桃園的上班族，可能無法到河濱公園改用自行車通勤，因此自行車橋實際能服務多少內科通勤族，是必須先回答的問題。第二，內科核心區塞車真正要處理的是大量私人運具。游淑慧指出，瑞光路、港墘路、堤頂大道等內科核心道路，在上下班尖峰時段有大量通勤旅次集中，而選擇開車上班的人，可能是不願意擠捷運、公車，也可能因居住在其他縣市，難以透過捷運、公車通勤。游淑慧質疑，對於這些原本選擇開車的通勤族，要如何說服他們改騎自行車？若自行車橋只是讓原本搭捷運、公車的人改成騎YouBike，「那對路上車流根本沒幫助」。第三則是現有車流「塞在哪裡、要去哪裡」。游淑慧舉例，堤頂大道下午塞車，許多是準備上