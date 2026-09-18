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工作牌露全名 員工被騷擾、詐騙集團冒名

支持作法！勞動部：業者與工會及勞工應共同商討制度

航空公司陸續調整服務人員工作名牌，取消中文全名，保護員工隱私。桃園市空服員職業工會今（18）日也表達，有4成空地勤人員反映曾因工作名牌揭露全名而被騷擾，超過98%都支持取消全名。對此，勞動部表示，重視第一線服務人員之隱私、人身安全及工作尊嚴，對於工會訴求樂觀其成。台灣虎航率先於今年初調整第一線人員工作名牌，取消中文全名；華航也在8月宣布，明年3月起分階段調整名牌呈現方式。如今長榮航空、星宇航空也陸續跟進，航空業第一線人員名牌「取消全名」逐步成為趨勢。桃園市空服員職業工會今日表示，8月發起「航空業一線人員工作名牌與個人隱私安全」聯署暨問卷調查，將近4成的空地勤人員反映曾因工作名牌揭露全名而被騷擾，超過98%的空地勤人員都支持工作名牌取消全名。工會指出，「工作需要被識別，不等於私生活應該被暴露」，因導致員工個資曝光，私人社群網站被騷擾、被偷拍上傳公審、甚至恐嚇或跟蹤的情況，如台灣郵政產業工會指出，民眾偷拍櫃員姓名，上傳threads宣傳「櫃員好正」，這種第一線人員被偷拍上傳網路的情況，已經使基層備感侵擾，甚至心生恐懼，更還有詐騙集團冒用郵局專櫃人員的姓名和身分來誘騙民眾。他們主張，「商用名字」逐漸成為日本職場趨勢，企業允許員工以假名接待顧客，透過匿名化的方式保護員工，各大國籍航空均陸續同意調整工作名牌呈現方式。勞動部表示，重視第一線服務人員之隱私、人身安全及工作尊嚴，對於工會訴求樂觀其成，並強調若空服員遭受旅客跟蹤、騷擾、威脅或性騷擾等，雇主應分別依《職業安全衛生法》及《性別平等工作法》之規定，採取相關防治措施，於知悉時並應提供必要支持、協助及保護措施。勞動部表示，支持業者與工會及勞工共同檢討名牌制度，採取適當降低個人識別程度之措施，並籲請其他服務業者共同關注員工之勞動權益及身心健康之維護，營造安全、友善之工作環境。