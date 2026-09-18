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韓國女團BLACKPINK成員Lisa在單飛後，積極於國外發展，還出演知名好萊塢影集《白蓮花大飯店3（The White Lotus）》正式演員出道。而Lisa闖好萊塢的路似乎越來越成功，今（18）日奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）竟曬出緊抱Lisa的合照，超親密模樣讓全球粉絲都看呆。妮可基嫚在今日於FB分享一張與Lisa的合照，寫下：「Great meeting！（很高興見到妳）」。只見一頭金髮的妮可基嫚閉著眼睛微笑，一手摟住Lisa的腰、一手抓住她的手臂。Lisa則露出燦笑的緊緊抱住對方，兩人頭靠頭，看起來超親密，Lisa也隨即轉發照片，引發外界討論。據悉，妮可基嫚與Lisa是在上周於美國知名深夜談話節目《吉米法倫今夜秀（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）》的後台遇到，雖然不是錄製同一集，但先後都有該節目錄製行程，所以偶遇並拍下合照。兩大巨星的夢幻聯動，也讓粉絲都感到非常驚喜，紛紛直呼：「這個畫面也太好看了吧，想看她們合作」、「Lisa在妮可旁邊笑的也太燦爛」、「我都不知道該羨慕誰了」、「妮可抱著Lisa看起來好慈愛，有一種疼惜後輩的感覺。」