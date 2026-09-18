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▲請夏（右2）、南侑廷（右1）、俞璉靜（左2）一起去看尹智聖（左1）主演的音樂劇，但她們卻被指控觀影期間不禮貌，狂開手機還把腿放到椅子上。（圖／IG@_yoonj1sung_）

韓國女歌手請夏與前Brave Girls成員南侑廷爆出「觀影雷包」爭議！一名觀眾近日發文指控，2人日前到場觀看尹智聖主演的音樂劇《PORTRAIT OF A BOY》，在演出期間多次打開手機螢幕，甚至把腿抬到椅子上，影響前方觀眾看戲，對方事後想提醒「表演進行期間不能開手機」，卻稱反遭2人瞪了一眼後離開，氣得公開整段經過；截至目前為止，請夏與南侑廷都尚未針對爭議做出回應。一名觀眾15日在網路發文，透露當天請夏與南侑廷剛好坐在自己後方，「請夏、南侑廷坐在我的後座，觀賞表演期間好幾次打開手機螢幕看，還把腿抬到椅子上，讓我看得非常不舒服。」由於音樂劇場內光線昏暗，手機螢幕一亮格外明顯，讓A某忍不住抱怨：「再怎麼說也是藝人，該有的禮貌還是要有吧，到底在幹嘛？就算不是藝人，這種行為也是觀演雷包。」當事人還表示，正式謝幕結束、特別謝幕開始前，原本想直接提醒2人，演出進行期間不應開啟手機，沒想到話還沒好好說完，對方疑似先瞪了她一眼，隨即直接離開座位，讓她相當不滿，「希望以後不要再當觀演雷包，今天真的讓我看得很累。」不過目前相關說法皆來自觀眾單方面描述，請夏與南侑廷尚未公開說明當天情況。而2人當天確實曾現身劇場，尹智聖事後也在個人社群曬出合照，開心寫下：「謝謝公主們來看我的表演。」照片中除了請夏、南侑廷，還有宇宙少女成員俞璉靜等人。尹智聖從7月28日至10月18日演出音樂劇《PORTRAIT OF A BOY》，過去Wanna One隊友金在煥也曾低調到場支持，甚至帶著花探班，讓他感動發文喊「愛你」；不過觀眾此次公開的抱怨，並未指出俞璉靜或金在奐有任何不當觀演行為。現年30歲的請夏2015年透過選秀節目《PRODUCE 101》打開知名度，後來以限定女團I.O.I成員身分出道，團體活動結束後轉往SOLO發展，陸續推出〈Why Don't You Know〉、〈Roller Coaster〉、〈Gotta Go〉等代表作，以鮮明舞台風格與舞蹈實力站穩韓國歌壇。