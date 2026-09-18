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▲遠傳iPhone 18 Pro頭香吳先生（左）從前一天白天就到場排隊，除了購入新機，還獲遠傳加碼贈送一台iPad。（圖／遠傳提供）

遠傳5G用戶突破5成 迎iPhone換機潮

iPhone 18 Pro最低0元 舊換新最高折5萬元

▲遠傳今（18）日正式開賣iPhone 18 Pro系列，並推出指定資費0元起、舊換新最高折5萬元等優惠。（圖／遠傳提供）

蘋果iPhone 18 Pro系列今（18）日正式開賣，各大電信同步舉辦首賣活動，今年「最爽頭香」之一就出現在遠傳，民眾早上排16號，申辦新機同時被抽中，首賣會最大獎iPhone 18 Pro Max 256GB，價值49900元。漏夜排隊的頭香哥吳先生，則獲得遠傳總經理井琪現場加碼送上一台iPad。遠傳今日上午9時於三創生活園區的台北資訊園區門市舉辦iPhone 18 Pro系列首賣活動，現場除了抽出2台11吋iPad，還抽出1台近5萬元的iPhone 18 Pro Max 256GB勃根地紅。從前一天就到場排隊的頭香哥吳先生，則獲得加碼禮，直接送上一台iPad，慰勞徹夜排隊。吳先生其實是遠傳iPhone首賣活動的熟面孔，4年前遠傳首度將iPhone開賣活動移師三創時，他就曾拿下iPhone 14系列頭香，當年入手深紫色iPhone 14 Pro；今年剛好合約到期，他再度來到現場排隊，又一次成功搶下第一。這次吳先生續約申辦月付1399元、5G上網吃到飽方案，購入iPhone 18 Pro 256GB黑色。他表示，自己使用遠傳已近20年，持續續約主要是因為網路穩、訊號強，家人也都是遠傳用戶所以持續使用。遠傳也宣布，目前5G用戶占比已突破50%，迎來5G用戶「黃金交叉」。井琪表示，今年iPhone 18 Pro系列在順暢度、續航力及散熱方面都有升級，縮小的動態島進一步改善視覺體驗，機械式可變光圈主鏡頭則強化拍攝表現。遠傳iPhone 18 Pro系列上市優惠自即日起展開，其中申辦5G月付2699元資費、綁約48個月，搭配iPhone 18 Pro 256GB，專案價最低0元；舊機換新最高則可折抵5萬元。此外，9月18日至10月31日申辦指定月付599元以上資費、搭配iPhone 18 Pro系列，可參加百萬美食金抽獎；VIP用戶申辦指定方案最高再折5000元，另有8GB國外漫遊流量、指定配件75折起，以及Spotify Premium首訂最高4個月免費等優惠。