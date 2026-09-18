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美國保台「無力也無心」？川普：不願遠征為台灣打仗

2028成習近平關口？蘇起：若賴清德連任兩岸恐更緊張

兩岸關係持續處於僵局，前國安會秘書長蘇起近日對台海未來情勢提出警告，他表示，北京對「統一」的緊迫感正在加深，如果2028年總統大選由賴清德連任，且民進黨完成4度執政，台灣內部的獨立傾向可能進一步升高，兩岸關係也可能更加緊張。蘇起更直指，2028年對中國內部及中共領導人習近平而言，將成為一個重要關口。「2026國鼎地緣政治論壇」於17日舉行，主題聚焦「美中關係的共存、衝突與新秩序」，蘇起在會中以「台灣失落的十年：2016—2026」為題發表演講，並以馬斯洛需求層次理論，回顧1949年以來，不同總統執政時期的台灣發展，以及美中台三方關係變化。談到台海安全，蘇起認為，美國目前已面臨「無力保台」的問題，他在演講中引用美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）及五角大廈白皮書，主張解放軍早已具備封鎖台灣、兩棲登陸，以及攻占部分甚至全部台灣的能力。蘇起並以近期美伊戰事暴露出的航母、飛彈、國防工業及軍人士氣等問題為例，認為美軍的弱點已無法再掩飾，全球都看得很清楚。除了「無力」，蘇起也提出「無心保台」的判斷，他表示，美國總統川普過去曾表達「不願跑9500英里為台灣打仗」，加上目前美國面臨3場戰事及國內政治壓力，早已民心盡失，更不可能承擔保台戰爭。此外，蘇起認為美國盟邦的支援能力有限，日本仍處於強化相關能力的階段，有心而無力；菲律賓則受自身條件限制，弱小無大用，因此不能單純把台海安全寄託在外部力量之上。另一方面，蘇起認為，北京近年處理台灣問題的緊迫感正在加深，他以習近平近期談及中華民族復興與祖國統一的論述為例，認為北京過去較常將「國家統一」放在民族復興的大框架中，但如今從相關政治訊號來看，「統一」的重要性似乎逐步上升。蘇起據此判斷，對北京而言，兩岸統一可能已從復興過程中的一項目標，逐漸轉變為更優先的政治議題。對於2028年台灣總統大選，蘇起則提出另一項情境推演，如果賴清德成功連任，民進黨連續4度執政，台灣內部支持台獨路線的聲音可能進一步增加，進而讓北京感受到更大的壓力。他認為，這種情況可能使兩岸關係更加緊張，2028年也就成為北京及習近平必須面對的重要時間點，「不是我們的關口，是他的關口」。蘇起從馬斯洛需求層次理論回頭檢視台灣近年的發展，蔡英文到賴清德執政期間，台灣不僅沒有充分達到「自我實現」、「自尊」、「愛與歸屬」等更高層次的需求，反而陷入前所未有的「生死存亡」焦慮。他因此質疑，台灣在民主發展多年後，國家命運卻仍高度受到國際強權及領導人決策牽動。「民主30年，結果命運完全操之於一兩個外人。」蘇起直指，若台灣的安全與未來，高度取決於習近平與川普等外部政治人物，究竟「何喜之有」？他更以「台灣人的悲哀」形容這種處境。相關說法也凸顯蘇起對台灣安全自主、兩岸關係及美中競爭的憂慮。