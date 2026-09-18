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民進黨創黨40週年紀念音樂會「傳承40・民主共鳴」將於明晚7時在台北市北平東路登場，民進黨今（18）日發布黨主席賴清德與副總統蕭美琴號召影片，邀請全民共享民主金曲之夜；此外，2026縣市首長候選人戰隊也將親自登台獻唱與短講，並備有限量紀念好禮，邀請全體國人明日齊聚北平東路，共同感受這場結合土地記憶與民主精神的音樂盛宴。民進黨指出，本次音樂會由民視新聞主播劉品薇與民進黨發言人吳崢跨界搭檔主持，以新世代台派青年的視角帶領觀眾跨越時空。除了豐富的音樂演出，台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、宜蘭縣長候選人林國漳也將登台進行感性短講，分享與台灣民主道路並肩走過的點滴故事以及未來將持續努力的願景。吳崢透露，現場更準備了驚喜彩蛋，將邀請「重量級嘉賓」獻唱，同時現場發放限量「拍拍扇節目單」，歡迎民眾踴躍入場索取收藏。民進黨指出，活動精心規劃四大篇章：第一篇章「民主台灣」由Vuize王鍾惟、陳明章與謝銘祐唱響〈望春風〉〈黃昏的故鄉〉〈幸福進行曲〉與〈伊是咱的寶貝〉等經典；第二篇章「母親台灣」由PiA吳蓓雅演繹〈母親的名叫台灣〉，並由女性縣市首長候選人與婦展會三重分會溫情合唱〈春天的花蕊〉；第三篇章「在地台灣」帶來謝銘祐的〈路〉，以及新竹縣長候選人鄭朝方以客台阿美族華語四種語言演繹的〈台灣花〉，並由男性參選人戰隊熱血合唱〈快樂的出航〉；第四篇章「進步台灣」則由董事長樂團與神秘嘉賓帶領全場嗨唱〈眾神護台灣〉與安可曲。吳崢說明，音樂會將於明18時30分開放入場，活動地點位於北平東路與林森北路口，因周邊停車空間有限，呼籲參加民眾多加利用大眾運輸工具（捷運善導寺站 1 號出口）前往，且為維持現場安全與動線順暢，會場內請避免攜帶大型旗幟與其他文宣品。明日晚間，邀請國人一起用歌聲回顧民主來時路，唱響屬於台灣的自由之聲。