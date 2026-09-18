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ㄧ名居住高雄鳳山行政中心周邊多年的網友日前在Threads分享，住處過去曾留下約30公分淹水痕跡，搬入後也曾遇到店面前方積水甚至進水，但這波豪雨期間積淹水情形已有明顯改善。高雄市議員林智鴻今（18）日於農林部門質詢表示，市民親身感受到改變，就是對治水工程最直接的檢驗，成效值得肯定，但「治水沒有終點，每一次豪雨都是一次考試」，下一步仍須盤點剩餘風險。林智鴻指出，鳳山行政中心周邊過去地勢較低、逢強降雨容易積淹水，市府近年持續推動滯洪、排水等工程，他也長期協助忠義里長李朝清反映地方排洪需求，相關改善如今已逐步展現成效。不過，這次豪雨期間，北堤街等處仍出現積淹水情形，也顯示部分區域仍存在排水瓶頸，必須持續改善。林智鴻強調，治水不能只看「過去會淹的地方有沒有改善」，更要追蹤新出現的積水點與局部風險。以鳳山為例，下一階段應強化既有滯洪池「蓄水、排水」效能，同時持續盤點尚缺乏滯洪空間的區域，並針對北堤街等積淹水熱點找出原因、提出改善方案。林智鴻認為，極端降雨已成城市治理的重要考驗，「網友有感，是對過去努力的肯定；還會積水的地方，就是下一階段的功課。」市府應持續依實際降雨結果校正治水策略，把每一次豪雨暴露出的風險逐步補起來，讓鳳山防洪韌性再提升。