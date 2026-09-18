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▲央行房市信用管制鬆綁！刺激營建類股指數終場大漲逾2%，展現慶祝行情。（圖／翻攝Yahoo股市）

▲央行鬆綁信用管制利多加持，營建股欣巴巴（9906）亮燈漲停。（圖／翻攝Yahoo股市）

（更新時間：15:28）央行理監事會議利率連 10 凍，並宣布鬆綁房市管制兩大措施，不僅提高第二戶購屋貸款成數至 7 成，更刪除購地貸款動工期限。利多刺激沉悶已久的營建族群今（18）日強勢噴發，欣巴巴（9906）、京城（2524）、三圓（4416）終場齊攻亮燈漲停。法人評估，政策轉中性將加速餘屋去化與資產族入市，為建商中長期營運注入強心針。不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，政策鬆綁對於房市買氣應有幫助，不過之前營建股有政策後的一日行情經驗，再加上近兩日股市表現不錯，市場資金還是高度關注科技類股，並未將注意力放在營建類股上，因此營建類股整體反應有限。央行昨日理監事會議決議利率維持不動，但在信用管制措施上進行實質放寬。第二戶購屋貸款成數上限由 6 成微幅調升至 7 成（維持無寬限期），同時宣布刪除購地貸款「須切結於一定期間內動工興建」的嚴格限制。這項被視為政策轉向的解套方案，激勵沉寂已久的營建類股今日開高走高，終場大漲 2.45% 收在 467.39 點，指標股欣巴巴（9906）收 41.35 元、京城（2524）收 37.50 元、三圓（4416）收 12.15 元，全數強勢亮燈鎖漲停。業界人士指出，刪除購地貸款限期動工條款對開發商尤具意義。自 2021 年底政策上路以來，許多都市更新、危老重建及大面積土地整合建案，因行政審議與產權整合程序繁複，常面臨限期動工的沉重壓力。本次修正務實回應產業實務需求，讓土地開發節奏得以重新回歸正常。法人分析表示，營建族群歷經逾兩年的房市政策壓抑，先前股價已提前反映悲觀預期，此次信用管制鬆綁，市場解讀為房市政策轉向較為中性，吸引買盤強勢反彈。不過法人也提醒，建商營收仍以完工交屋認列為主，短期基本面未必立即反映，但若後續房市買氣回溫，將極有助於建案銷售與去化餘屋，對建商中長期營運形成正面支撐。