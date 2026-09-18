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▲今日台維斯盃舉辦抽籤記者會，對戰順序也隨之出爐。（圖／記者陳昱慈攝）

本屆賽事門票已於ibon售票系統全面開賣，票價包含單日票全票600元、優待票300元，以及二樓的兩日套票全票800元、優待票400元、三樓的兩日套票全票900元、優待票450元。中瑞台維斯盃將在9月19日及9月20日於臺北市網球中心室内球場進行，將於兩天上午11點準時開賽，預計賽前1小時開放觀眾進場。

2026中瑞台維斯盃國際男子網球團體錦標賽中華隊對上瑞典的比賽，將於9月19日至20日在臺北市網球中心室內球場登場。中華隊本次再度坐鎮主場，由楊宗樺擔任總教練，率領許育修、曾俊欣、吳東霖、李冠毅及何承叡組成的黃金陣容迎戰強敵瑞典隊，力拚搶下勝利、爭取前進2027台維斯盃總決賽資格戰門票。同時這次台維斯盃也將成為名古屋亞運前的最後一個以賽代訓的機會。被譽為「網球世界盃」的台維斯盃，是國際男子網壇最具代表性的團體賽事。中華隊今年2月在世界一級升降賽主場以3：1擊退黎巴嫩，成功保住世界一級資格後，本次將尋求更上一層樓。值得一提的是，入選本次台維斯盃的5位好手，同時也是2026年名古屋亞運男子網球代表隊的國手班底。面對強敵瑞典，本次對決不僅是爭取晉級總決賽的關鍵戰役，更成為中華隊在亞運前最重要的高強度實戰演練與狀態調整舞台。今日舉辦抽籤記者會，對戰順序也隨之出爐。第一天的第一點由許育修交手瑞典單打排名最高的Olle Wallin，第二點則由曾俊欣隊上Max Dahlin。第二天的第三點男雙，由許育修聯手何承叡。第四點與第五點則暫時由曾俊欣、許育修扛起，屆時是否會派上替補的人選還無法確定。中華隊陣容兼具單打實力與雙打經驗。單打世界排名269的曾俊欣近期在德國哈根挑戰賽擊敗世界前百名將莫肯（Alex Molcan）。針對本次室內的硬地賽事，他表示已提早適應場地並進行多週硬地訓練，在戰術與發揮長處上找到得分節奏，期待能在比賽中展現最佳表現。單打世界排名245的許育修則具備單雙打全方位戰力，他透露目前身體狀況非常健康，無論隊長安排單打還是雙打都已隨時準備好作戰，期許能在熟悉的球場發揮最佳狀態。此外，單打世界排名370的吳東霖是今年2月保級賽中一人包辦兩點單打勝利的頭號功臣；世界排名599的李冠毅今年4月也在ITF M25馬鞍山賽事闖進生涯首座M25單打決賽收下亞軍，持續尋求突破。雙打方面，目前世界排名76的何承叡今年2月曾創下生涯新高第60名，近期也在美國布朗斯堡挑戰賽闖進男雙四強。歷經多場高層級巡迴賽洗禮的他表示，面對大比賽的壓力與節奏已經更習慣，最重要的是面對比賽的心態，希望能發揮出優異水準。