黑人陳建州日前因急性心肌梗塞住院治療，緊急前往台大醫院就醫並且接受心導管手術治療，17日終於從加護病房轉往普通病房，然而事後黑人也發出好友王力宏、老婆范瑋琪以及親友陪在身邊照片報平安，但卻被質疑：「探病規定根本違反原則，台大明明一般狀況只能2人進入病房，這什麼大雜燴？」對此，ICU醫師陳志金也發文透露：「加護病房一般就是兩個人可以會客，但有時候會視情況彈性通融，但不會有人這樣把違反規定照片發上來讓人討論。」
黑人探病人數遭爆違反醫院規定！台大醫院公告曝光
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「台大醫院明明就是規定陪病人數上限是2個人，但黑人就是厲害，無視台大醫院探病規範，加護病房大雜燴還可以把照片發出來」，貼文引爆熱烈討論。
而根據台大醫院官網資訊，「陪/探病規範」是在去年10月29日更新公告，探病時段每天固定不同樓層都固定1個時段、每床每日1次、上限2人為原則，例外情形，探病時段及訪客人數由病房評估決定。
ICU醫師解答「黑人病房有5人真相」！王力宏拿尿壺合照超荒唐
對於黑人病房為何可以有5人進入的真相，ICU醫師陳志金也解答表示：「加護病房會客一般就是兩個人，病人真的『剩下時間不多』的時候，會採取彈性會客，時間彈性、人數彈性；當然，沒那麼病危的人，有時候也會『視情況』通融，不過，很少看到有人得了便宜，還會大剌剌地把違反規定的照片上傳讓人家議論的。」
「人家醫院給你方便，你就靜靜的感謝就好，不要把照片貼出來，陷人家於不義嘛！」陳志金還提到王力宏拿著尿壺合照，感到非常荒謬表示：「那位去探病的明星朋友，你竟然還拿起尿壺來拍照，你到底知不知道自己在幹什麼？記得去洗手喔，真的是『哪壺不提，提尿壺』。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「台大醫院明明就是規定陪病人數上限是2個人，但黑人就是厲害，無視台大醫院探病規範，加護病房大雜燴還可以把照片發出來」，貼文引爆熱烈討論。
而根據台大醫院官網資訊，「陪/探病規範」是在去年10月29日更新公告，探病時段每天固定不同樓層都固定1個時段、每床每日1次、上限2人為原則，例外情形，探病時段及訪客人數由病房評估決定。
對於黑人病房為何可以有5人進入的真相，ICU醫師陳志金也解答表示：「加護病房會客一般就是兩個人，病人真的『剩下時間不多』的時候，會採取彈性會客，時間彈性、人數彈性；當然，沒那麼病危的人，有時候也會『視情況』通融，不過，很少看到有人得了便宜，還會大剌剌地把違反規定的照片上傳讓人家議論的。」
「人家醫院給你方便，你就靜靜的感謝就好，不要把照片貼出來，陷人家於不義嘛！」陳志金還提到王力宏拿著尿壺合照，感到非常荒謬表示：「那位去探病的明星朋友，你竟然還拿起尿壺來拍照，你到底知不知道自己在幹什麼？記得去洗手喔，真的是『哪壺不提，提尿壺』。