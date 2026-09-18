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黑人探病人數遭爆違反醫院規定！台大醫院公告曝光

台大醫院明明就是規定陪病人數上限是2個人

探病時段每天固定不同樓層都固定1個時段、每床每日1次、上限2人為原則，例外情形，探病時段及訪客人數由病房評估決定。

▲台大醫院探病最新規範，黑人的病房遭質疑不符合探病規定引起熱議。（圖/台大醫院官網）

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病人真的『剩下時間不多』的時候，會採取彈性會客，時間彈性、人數彈性；當然，沒那麼病危的人，有時候也會『視情況』通融

你竟然還拿起尿壺來拍照，你到底知不知道自己在幹什麼？記得去洗手喔