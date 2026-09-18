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于美人今（18）日出席「做好事小組」18周年「18做好事一路發」公益活動，宣布攜手南投巧克力名店Feeling18推出公益鐵盒餅乾，每盒將捐出100元盈餘，幫助偏鄉失家兒少。她也分享，自己今年8月底順利取得政大碩士學位，被問到畢業後的下一步，以及是否打算再次投入選舉，她當場否認：「沒有，我們今年完全沒有，早就登記截止了，好不好？」強調目前將專心投入公益、廣播及中文教育。于美人表示，今年對她的人生而言相當重要，除了「做好事小組」邁入第18年，她也在8月底正式取得政治大學碩士學位。回顧過去兩年的求學歷程，她除了忙著撰寫論文，也持續在廣播節目中教授中文。沒想到中文課推出後獲得熱烈迴響，她去年進一步推出線上課程，今年則計畫繼續深耕，希望帶領更多人「重讀經典」。她透露，廣播節目相關內容同步上傳YouTube，兩年來已累積1000萬流量，成績讓她相當開心。至於取得碩士學位後，是否可能再次投入選舉，于美人當場否認，直言相關登記早已截止，今年沒有參選計畫。現階段除了推動公益餅乾活動，也會繼續經營廣播節目及中文課程。于美人從這幾年的經歷中體會到「時間與持續的力量」，無論是經營公益活動或製作廣播節目，只要長時間堅持，便會逐漸看見其中的意義，並累積出過去未曾想像的影響力。于美人發起的「做好事小組」今年正式邁入第18年，她以「18姑娘一朵花」形容這段歷程，感嘆若是養育一名女兒，如今都已經成年，「一路走來真的很不容易，人生會有幾個18年呢？」她回憶當初只是一個單純的起心動念，希望讓支持公益的朋友也能吃到美味糕點，同時省下多餘的行政支出，把募得的每一塊錢真正用在需要幫助的人身上，沒想到一做就是18年。被問到活動歷年募款成果，于美人透露，18年來已累計募得2684萬元。歷年合作對象多為募款能力較有限的公益團體，因此團隊希望藉由自身影響力拋磚引玉，讓更多需要幫助的單位被外界看見。