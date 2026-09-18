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▲民眾黨台中市議員江和樹上星期才舉辦潑水節，現在也宣布取消所有大型活動、已送出的中秋晚會摸彩品通通收回。（圖／翻攝江和樹臉書，2026.09.18）

從中秋晚會到競選總部 政治人物「送不送、吃不吃」都傷腦筋

彰化檢調大動作偵辦縣議長謝典霖餐會疑涉賄選案，意外在中部政壇掀起「謝典霖效應」。台中藍綠白多名參選人緊急取消中秋活動，甚至有議員提醒助理，現場提供的小吃「不要幫民眾盛到碗裡」；彰化也有現任村長往年固定送給社區的活動摸彩品，擔心今年送了會觸法，陷入兩難。檢調16日針對謝典霖發動大規模搜索後，台中隨即傳出海線一名重量級政治人物默默取消所有中秋節活動。國民黨市長參選人江啟臣子弟兵、豐原區社皮里長涂力旋，昨天緊急在臉書宣布，取消本周六、日舉辦的兩場中秋晚會；民進黨豐原區議員參選人蔡怡萱今（18）日也以「為免造成不必要的誤解與聯想爭議」為由，宣布取消明天的親子活動。以舉辦潑水節等活動聞名的民眾黨市議員江和樹，也宣布即日起取消所有大型活動，並收回送到各社區大樓中秋晚會的摸彩品。民進黨台中市議員黃守達今（18）日上電台節目《新聞放鞭炮》時透露，謝典霖案消息傳開後，部分參選人陸續取消原定舉辦的親子活動及表演節目，有些人原本規劃舉辦10場、20場，如今宣布全部取消，甚至連中秋活動主辦單位，也主動退回政治人物提供的摸彩品。除了中秋活動，連競選總部成立也受到影響。黃守達指出，即使選舉活動合法、經費及贈品來源都清楚，但只要有人提出檢舉，候選人仍可能陷入「有理說不清」的處境；等到不起訴處分或無罪判決出爐，選舉可能早已結束。據傳，有參選人為競選總部成立活動準備餐點時，連必備的「包粽」，到底要包子、粽子都有，還是只有一種，都陷入兩難，因為單價很容易超過30元。民進黨台中市議員張玉嬿表示，近年物價波動，選罷法規定的上限讓候選人「很辛苦」，她只好回到早年的方式，在競總成立當天準備一大盆炒米粉，還特別叮嚀助理「不要主動幫民眾盛米粉」，就是擔心一個不小心盛得太滿，超過30元市值，遭有心人士刻意檢舉。民進黨台中市議員江肇國則表示，上星期他在選區舉辦音樂會活動，沒有聯歡抽獎，也沒有吃吃喝喝，應該不會踩到《公職人員選舉罷免法》紅線，但與服務團隊討論後，決定還是先暫停所有活動。