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▲華為輪值董事長徐直軍（圖／截自百度）

美國多名AI科學家近期接連發出示警，呼籲放緩人工智慧發展腳步，以免釀成AI失控毀滅人類的慘劇。不過，正與美國激烈爭奪AI霸主地位的中國，態度似乎完全不同調。中國科技巨頭華為高層近日直言，中國的AI開發程度根本還沒到值得擔心安全風險的地步，反而應該加速開發腳步，發言一出令外界相當意外。綜合《中財網》週四（9/17）報導，華為輪值董事長徐直軍在上海舉行的華為Connect大會上表示，美國主流AI模型背後有強大算力支撐，發展階段已經來到更高層次，而這些美國AI企業之所以會意識到AI風險，是因為只有他們自己才真正清楚旗下技術目前所處的具體水準。徐直軍更坦言：「中國AI提供商目前還難以感知到那些前沿風險。」他認為，中國AI開發商非但不該踩剎車，反而更需要加速前進，「直到也能真實感受到AI發展帶來的風險」為止。他同時透露，華為目前已把AI代理的安全與隱私技術，列為公司重點發展方向之一。值得關注的是，華為對未來AI發展趨勢也提出大膽預測。徐直軍指出，具備自主規劃任務、決策並調用工具能力的「自主AI代理」，未來將快速普及，預估到2035年，這類系統有望占全球AI處理流量的90%以上，屆時活躍代理數量甚至可能一舉衝上9000億。不過徐直軍也坦承，華為目前仍面臨產能瓶頸，尚無法生產足夠的AI計算設備來滿足國內龐大需求，因此正加緊擴大產能，全力生產更多AI晶片，他更強調，中國必須實現晶片自給自足，才能在這場AI競賽中不受制於人。除了發表上述談話，華為週四也趁著上海大會發布全新計算架構「Peerium」。根據華為官方說明，Peerium「基於嵌套並行、統一記憶體定址和平等互聯，實現百萬級處理器的強擴展能力」，並成功「突破馮・諾依曼單機架構，顛覆長久以來的主從架構」，讓百萬級處理器得以真正整合成一台更龐大的電腦系統，以因應持續攀升的AI算力需求，展現中國在AI基礎建設上急起直追的企圖心。