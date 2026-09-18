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▲王鶴棣在《蒼蘭訣》中飾演東方青蒼，該劇讓他人氣大爆紅。（圖／緯來戲劇台提供）

▲王鶴棣和沈月因《親愛的客棧2026》友情決裂，王鶴棣更遭輿論反撲，口碑崩跌。（圖／翻攝自微博＠王鶴棣_Dylan）

▲王鶴棣被造謠做陰莖增大手術失敗，導致陽痿。（圖／翻攝自微博＠星探娛樂）

▲王鶴棣工作室發聲明喊告，強調一切都是不實謠言。（圖／翻攝自微博＠王鶴棣工作室）

男星王鶴棣近日捲入陰莖增大手術失敗、導致陽痿的傳聞，微博更瘋傳疑似他接受下體手術的影片，引發兩岸網友熱議。對此，王鶴棣所屬公司已出面否認，但相關話題仍持續延燒。王鶴棣過去憑古裝劇《蒼蘭訣》爆紅，人氣一路攀升，怎料今年因綜藝節目中的言行，傳出與好友沈月關係生變，一度遭到炎上，如今再陷入私密影片外流風波，讓他男神形象澈底破滅。今年底將滿28歲的王鶴棣出生於四川省樂山市，畢業於西南航空專修學院。原本準備成為空服員的他，因參加《超次元偶像》選秀獲得總冠軍，順利被柴智屏相中，出演2018年版《流星花園》男主角「道明寺」。憑藉立體的濃顏五官與痞帥氣質，讓他迅速走紅，成功獲得大量粉絲關注。但真正讓他事業攀上最高峰的，是2022年爆紅的古裝仙俠劇《蒼蘭訣》。王鶴棣在劇中飾演霸氣深情的月尊「東方青蒼」，不僅甩開過往演技生硬的質疑，更憑藉驚艷的古裝造型、極具張力的眼神與深情設定，吸粉無數，一時間「尊上」風靡全網，他跟女主角虞書欣組成的「棣欣引力」CP更被推爆。可惜男神形象沒維持多久，王鶴棣就因決裂沈月事件引爆退粉潮。他今年與沈月共同參加實境節目《親愛的客棧2026》，王鶴棣擔任「主理人」，節目最後一集，其他擔任員工的明星頒獎給他，但獎項名稱是「最佳你只是個王鶴棣獎」，加上獎項說明中寫道：「我們有個群確實沒有你」，讓王鶴棣的粉絲認為他被訕笑、排擠。但其實這個沒有王鶴棣的群組，是好友們為了包場支持他的新片特地創的，王鶴棣也知情。而他當天明明開心接下獎項，事後卻發文：「當時以為是我敏感了，看了一天大家的分析，我想說當時確實不舒服。」讓沈月被出征，此舉惹得沈月的粉絲以及其他廣大觀眾不滿，認為王鶴棣針對節目效果無限上綱。微博更因此引爆「不舒服文學」熱潮，開始有許多粉絲學王鶴棣陰陽怪氣發文，甚至挖出王鶴棣過去在其他節目欺負別的嘉賓的影片，幫受害者喊話，說他們當時也很不舒服，王鶴棣現在要不要出來道歉，他的微博更因此大跌30萬粉絲。如今王鶴棣又被爆料，疑似做陰莖增大手術失敗、導致陽痿，社群平台上還流傳著相關手術影片，讓王鶴棣形象跌落谷底。儘管王鶴棣工作室火速發聲明否認，但謠言還是不停在微博上瘋傳，王鶴棣過往穿緊身褲的畫面也被挖出檢視，讓他處境相當不堪，令人唏噓。