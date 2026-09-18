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▲耳機故障惹禍！習近平峰會突「不適」 莫迪兩度關切掀健康傳聞（圖／路透社／達志影像）

金磚國家（BRICS）峰會日前於印度新德里盛大登場，會議期間卻意外掀起一波國際關注。印度總理莫迪在致開幕詞時，注意到中國國家主席習近平似乎出現身體不適跡象，一度中斷發言，並兩度透過翻譯人員關切詢問「還好嗎？」，加上習近平隨後缺席當晚宴會，各種健康傳聞頓時在網路上瘋傳。不過，俄媒稍早公布的現場畫面顯示，事情真相其實遠比外界想像單純，當時只是同聲傳譯耳機出現故障，隨行人員正忙著協助調整設備。俄羅斯國家電視台（Russia-1）發布的現場畫面顯示，當時習近平正坐在座位上，身旁隨即有多名隨行人員與幕僚急忙圍上前協助處理。畫面中，一名男性幕僚神情顯得相當焦慮，彎下腰甚至將眼睛貼近耳機與接收器仔細端詳，努力設法解開纏繞的線材或調試機身元件；緊接著，另一名女性工作人員也隨即遞上新的耳機與接收設備，習近平接過後隨即親自拿在手中檢測，並進行相關設定調整，整個過程看似只是單純的設備突發狀況。至於外界關注的習近平缺席晚宴一事，俄媒則引述知情人士說法指出，應只是因當天行程繁忙，會後便直接返回飯店休息所致，目前並無任何官方管道證實習近平健康狀況有異常情形。面對外界排山倒海的猜測，印度官方隨後也罕見出面說明。聲明中證實，確實「有國家領袖身體不適」，但主角並非習近平，而是南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）。印度外交部（MEA）也特別出面澄清，強調社群平台上流傳的「習近平腦中風」相關傳聞純屬造謠，呼籲外界勿輕信未經證實的消息。追溯這波「習近平腦中風」傳言的源頭，主要來自社群平台X帳號「謝萬軍」等網友爆料，聲稱習近平在金磚峰會期間「當眾昏倒」，事後被發現罹患缺血性中風（腦梗塞），並緊急搭乘專機返回北京，送往301醫院進行急救處置。由於中國官方過往對領導人健康狀況向來保密到家、鮮少對外透露細節，這則傳言一出，立刻在網路上掀起熱烈討論，也再度凸顯外界對中國高層健康資訊透明度的高度關注。