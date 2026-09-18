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《Final Fantasy VII 啟示》明年4月上市 迎接冒險最後篇章

▲許多玩家聚集在Square Enix攤位前。（圖／記者張志浩攝）

體驗「旋風迷宮」 騎乘陸行鳥探索世界

▲許多玩家聚齊在攤位試玩《Final Fantasy VII 啟示》。（圖／記者張志浩攝）

▲玩家可騎乘陸行鳥、使用降落傘與鉤爪等方式進行立體地圖探索。（圖／Square Enix Asia YouTube）

和怪物建立心靈連結 展開冒險旅程

《Final Fantasy VII 啟示》（Final Fantasy VII Revelation）將在2027年4月8日發售，遊戲大廠SQUARE ENIX於2026年東京電玩展（TGS 2026）現場開放實機試玩，現場展示了「旋風迷宮」關卡、文森特與席德的可操作戰鬥型態、全新 FITS 換裝系統以及飛空艇立體探索玩法。本作將推出PS5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S 及PC版本。除了《Final Fantasy VII 啟示》之外，SQUARE ENIX也公開《勇者鬥惡龍 怪物仙境 4 枯木國的碧安卡與芙蘿拉》全新宣傳片。SQUARE ENIX旗下經典RPG《Final Fantasy VII》重製三部曲的最終章《Final Fantasy VII 啟示》，於TGS 2026開放現場實機試玩。本作由北瀨佳範擔任製作人，濱口直樹、野村哲也與鳥山求共同執導，故事延續《Final Fantasy VII 重製版》與《Final Fantasy VII 重生》的劇情，克勞德一行人將為了星球的未來與賽菲羅斯展開最終決戰，隨著隕石逼近、巨大「兵器」覺醒，這場持續多年的冒險也即將迎來最後篇章。《Final Fantasy VII 啟示》預定於2027年4月8日正式推出，並將推出PS5、Nintendo Switch 2、Xbox Series X|S以及PC（Steam、Epic Games Store、Microsoft Store）等版本。本次TGS 2026的實機試玩內容，將帶領玩家體驗部分主線劇情「旋風迷宮」，展示克勞德與夥伴們集結後尋找賽菲羅斯的冒險旅程。試玩版以戰鬥體驗為主，最大亮點在於系列角色文森特（Vincent）與席德（Cid）正式加入可操作角色陣容，玩家也可試玩全新FITS系統，玩家裝備不同類型的戰鬥服，可給角色不同的能力及戰鬥效果。除了戰鬥機制之外，玩家還能搭乘飛空艇探索廣闊世界，並可從飛空艇上降落至地圖中。玩家也能騎乘陸行鳥、使用降落傘與鉤爪等方式進行立體探索，讓過去熟悉的區域呈現出全新的探索體驗。除了《Final Fantasy VII 啟示》之外，SQUARE ENIX也公開將在12月3日發售的《勇者鬥惡龍 怪物仙境 4 枯木國的碧安卡與芙蘿拉》最新宣傳片，《勇者鬥惡龍 怪物仙境 4 枯木國的碧安卡與芙蘿拉》是《勇者鬥惡龍 怪物仙境》系列的最新作，玩家可跟《勇者鬥惡龍》系列中登場的各種怪物納為夥伴，進行培育與配種，編組最強隊伍。《勇者鬥惡龍 怪物仙境 4 枯木國的碧安卡與芙蘿拉》由《勇者鬥惡龍 5 天空的新娘》中登場的兩位新娘候選者「碧安卡」與「芙蘿拉」擔任主角。兩位少女將與怪物建立心靈連結，展開全新的冒險旅程。該作將推出Switch 2、Switch、PS5、Xbox Series X|S、Steam、Xbox on PC版本。