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2026年中瑞台維斯盃即將在臺北市網球中心室內球場點燃戰火。作為名古屋亞運中華代表隊的雙料核心，上屆杭州亞運男雙金牌得主許育修今（18）日在開賽記者會受訪時透露，目前個人技術與身體狀況調整得相當不錯，並將目標明確鎖定在為台灣搶下獎牌。世界排名245名的許育修日前剛在台塑盃單打封王，收下個人生涯第三座台塑盃冠軍獎盃。談及備戰亞運的近況時表示，目前的身體與技術調整狀況都還不錯，接下來最大的考驗將是場地的適應，「因為名古屋那個場地原本是人工草地，聽說現在改成硬地，所以也要到時候去那邊適應一下場地，好好的調整身體狀況去準備賽事。」名古屋亞運這次的網球場地是在名古屋市東山公園網球中心進行。原本這個場地是人工草地，如今日本為了這次的亞運進行大翻修，變成全新的硬地。本次亞運許育修預計將身兼男單與男雙兩項任務。談到希望透過台維斯盃帶來的突破，他期許自己在球場上能展現更高的穩定度：「希望這次比賽能讓我在單打上面的狀況與過程中更加穩定，讓比賽的起伏再降低一些。因為亞運應該要打不少場，最重要的就是把身體調整好，全力去拼。」許育修在2023年杭州亞運賽場上表現很亮眼，不僅與詹皓晴搭配混雙摘下銅牌，更與莊吉生一路過關斬將，在金牌戰直落二擊敗印度組合，勇奪台灣亞運網球史上的首面男雙金牌。被問及上屆奪金是否會為本次參賽帶來衛冕壓力，許育修語氣輕鬆地表示「倒是不會」，「因為這次搭配的人不一樣嘛。我覺得承叡現在的狀況蠻好的，他這一兩年排名一直在提升，也拿了很多高層級比賽的成績，經驗越來越好，跟他搭配是一個很棒的經驗。」許育修也期許兩人能把握這兩天的賽事培養默契：「也希望兩個人可以透過這次台維斯盃的雙打，更熟悉對方，搭配得更有默契一點。」談到本屆名古屋亞運設定的個人目標，許育修說：「當然是希望可以為台灣奪得獎牌，最希望的還是金牌。但也沒有想太多，我覺得就是盡全力去拚。」