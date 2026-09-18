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▲班鐵翔（左）曾與唐治平在劇中飾演父子，兩人因此結緣。（圖／記者林調遜攝影）

唐治平在2024年6月經歷喪母之痛，疑似因此精神狀態不佳，陸續爆出脫序行為，演藝工作銳減的他，經濟狀況也引發外界擔憂。資深藝人班鐵翔昨（17）日與妻子Celine 出席2026關懷資深藝人中秋餐會，坦言對方身體「一天不如一天」，更痛批演藝工會理事長曹雨婷承諾跳票，以「不是會員」及程序問題為由拒絕協助，讓Celine忍不住開轟：「當時對媒體說的話，說話不算話，請對台灣人民道歉。」班鐵翔曾與唐治平在劇中飾演父子，兩人因此結緣，昨日受訪時妻子Celine提及唐治平的近況坦言對方身體「一天不如一天」，很需要醫療協助，再加上唐治平女友目前收入不夠，經濟狀況令人擔憂。值得一提的是，2024年唐治平母親過世時，演藝工會理事長曹雨婷曾對外表示，即使他不是工會會員，若喪葬費不足，工會也願意協助，甚至能自掏腰包幫忙。不過，Celine卻痛批曹理事長根本沒有給過關心，甚至女友曾提出，擔心唐治平沒東西吃，能否放個3000元在餐廳，但曹雨婷卻以他「非會員」以及程序問題為由拒絕，就連班鐵翔之前住院，想找對方協助也遭拒， 讓Celine忍不住開嗆：「當時對媒體說的話，說話不算話，請對台灣人民道歉。」班鐵翔也嘆，工會在媒體前說要幫忙，私下卻沒有動作。至於唐治平現況如何？Celine透露他目前相當瘦弱，身體狀況需要長期醫治，雙方經常電話關心。原本希望邀請唐治平參加中秋餐會，藉由活動給他一些協助，但他現在情緒起伏不定，透露：「可能還在熟睡，所以沒有應門。」