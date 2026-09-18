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▲范瑋琪當時離開加護病房還沒有脫掉隔離衣，此舉被罵翻。（圖／讀者提供）

▲范瑋琪所屬的中國娛樂公司發布聲明，強調范范沒有消費大S。（圖／山河樂文化微博）

「黑人」陳建州日前因急性心肌梗塞送往台大醫院，緊急裝心導管搶回一命，老婆「范范」范瑋琪也焦急前往探視。不過，她穿著隔離衣在加護病房外來回踱步、講電話的畫面曝光後，卻意外引發爭議，遭網友質疑擺拍。一名醫師也留言提醒隔離衣使用規範，開酸范范：「出來就要把隔離衣丟到污衣桶啊，這位太太」，吸引2.3萬人按讚。陳建州15日傍晚先自行開車前往中山醫院檢查，院方發現狀況不對勁後，緊急將他用救護車送往台大醫院手術。范瑋琪當時正在錄音，收到消息就立刻趕往醫院簽字手術同意書，讓黑人盡快動刀，才成功撿回一命。而她當天臉色蒼白、穿著隔離衣在加護病房外來回踱步的畫面，也全被狗仔拍了下來。只見范范時而站著、時而蹲下講電話，看起來相當焦急，但其實有進過加護病房探視的民眾都知道，隔離衣一離開那個空間就要脫下來，不能穿去外面亂走，避免病毒、細菌亂傳。因此網友對於范瑋琪穿著隔離衣出來加護病房的舉動感到不解，更質疑她是為了「作秀擺拍」，紛紛留言開酸：「要不要猜看看隔離衣為什麼叫隔離衣？在外面穿，再穿進去裡面，有機會很快就能換老公了，祝福她」、「隔離衣不脫耶，感控100分」、「隔離衣是進去才該穿，出來前按照規定是要脫掉的。除非是作秀！」網友們認為護理人員都會講解進出加護病房的規定，范范不可能不知道，更有一名林姓女醫師看不下去，也在Threads的相關討論文留言開酸：「進去才要穿，出來就要把隔離衣丟到污衣桶啊這位太太#大牙加油」。該則留言目前已獲得2.3萬人按讚，范范處境尷尬。范瑋琪近日還疑似在受訪時提到，黑人本來打算要去日本名古屋出差，幸好最後沒去「不然就會像大S一樣」，此話也被認為是在消費逝者、說話不禁大腦。對此，范瑋琪公司昨（17）日發聲明否認，強調范瑋琪從未發表過上述言論，會蒐證對造謠的媒體提告。