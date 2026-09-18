我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 烈日下台灣虎航員工細心的撿拾沙灘上的廢棄物。（圖／南市府提供）

為響應國際淨灘日並回饋地方，台灣虎航董事長黃世惠、總經理邱彰信今（18）日帶領公司團隊成員前往台南漁光島進行ESG淨灘活動，以實際行動投入海洋環境保護。市長黃偉哲市府也期待未來雙方持續合作，開闢更多新航線，提供市民更便利的國際交通選擇。黃偉哲得知台灣虎航在漁光島舉辦淨灘活動後除感謝台灣虎航以實際行動善盡企業社會責任，也為台南環境維護盡一份心力。台灣虎航不僅以行動支持環境永續，也透過航線拉近台南與國際的距離，目前台南直飛熊本、沖繩航線都受到民眾歡迎，市府也期待未來雙方持續合作，開闢更多新航線，提供市民更便利的國際交通選擇。黃世惠則表示，台灣虎航去年底開設台南直飛熊本及沖繩航線，營運狀況良好。其中熊本航線排除近期地震因素，裝載率維持8成以上；沖繩航線從去年開航至今，平均裝載率超過95%，今年暑假期間更幾乎班班客滿。基於回饋地方並響應國際淨灘日，這次特別率領公司團隊來到漁光島淨灘，為海洋環境保護盡一份心力。黃世惠也透露，目前台灣虎航在台南的航線營運狀況良好，對於未來在台南開闢新航線，將抱持審慎樂觀態度進行評估，也請大家拭目以待。台灣虎航表示，海洋是地球重要的自然資源，但每年仍有大量垃圾進入海洋，影響生態環境。台灣虎航身為台灣第一也是唯一的低成本航空，希望藉由實際行動，喚起大眾對動物保育、環境永續及海洋保護的重視。未來也將持續推動各項環保行動，發揮企業影響力，落實企業社會責任。