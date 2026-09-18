美國職棒大聯盟（MLB）於美國時間17日（台灣時間18日）迎來重要戰役，洛杉磯道奇隊在客場以8：2輕取辛辛那提紅人隊，順利奪下國家聯盟西區冠軍，完成分區5連霸的霸業。這不僅是道奇隊在近14個賽季中第13度登頂分區王座，更正式取得進軍季後賽、挑戰國家聯盟史上首次「世界大賽3連霸」的歷史挑戰權。

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挑戰國聯史上首度3連霸　大聯盟近百年僅2隊達成

縱觀大聯盟超過百年的歷史，要在全聯盟30支球隊的激烈競爭中達成世界大賽3連霸，難度宛如登天。在此之前，全大聯盟僅有紐約洋基隊與奧克蘭運動家隊曾完成此一偉業。在國家聯盟方面，小熊、巨人與紅人雖然都曾完成過2連霸，但從未有任何一支國聯球隊能連續3年捧起世界大賽冠軍獎盃。

名門洋基隊歷史上曾3度締造至少3連霸的王朝，包含1949至1953年創下史上最長的5連霸、1936至1939年的4連霸，以及最近一次在1998至2000年間完成的3連霸；運動家隊則在1972至1974年間迎來3連霸黃金期。

在未能跨過3連霸門檻、止步於2連霸的10個歷史案例中，有多達7支球隊在奪得2連霸後的隔年便連季後賽都未能打進。如今連續拿下2024與2025年世界大賽冠軍的道奇隊，不僅順利以國聯西區冠軍之姿強勢殺入季後賽，更將全力以赴挑戰國聯前所未見的歷史新頁。

老虎打線得點圈大熄火　李灝宇未出賽

台灣好手李灝宇所效力的底特律老虎隊，今日在客場以1：3不敵芝加哥白襪隊，賽後戰績下滑至72勝81敗。老虎隊本場比賽其實擁有不少攻勢，全隊選到5次保送並敲出8支安打，但得點圈打擊卻徹底熄火，全場在得點圈有人時9打數0安打，總計留下多達10個殘壘。老虎隊全場唯一的分數出現在3局上半，靠著托瑞斯（Gleyber Torres）擊出三壘方向的野手選擇，護送隊友克拉克（Max Clark）回到本壘得分。而備受台灣球迷關注的李灝宇，此役則未獲派上場替補。

投手方面，老虎隊先發左投瓦德茲（Framber Valdez）主投5局飆出8次三振，但也投出4次保送，全場僅被敲出3支安打。然而，他在1局下半遭村上宗隆擊出一發致命的先馳得點3分砲，這成為全場勝負的分水嶺，也讓瓦德茲吞下本季第11場敗投（10勝11敗）。隨後接替上陣的牛棚投手瓦格斯派克（Jacob Waguespack）與麥登（Ty Madden）表現穩健，兩人合計後援3局僅被敲出2支安打、送出3次三振且無失分，有效凍結白襪隊攻勢，可惜打線始終未能給予火力支援，老虎隊最終就以2分之差飲恨。

MLB 9月18日戰績總覽

對戰組合 比分 勝投 敗投 救援成功
釀酒人對海盜 海盜7：4勝 柯蒂斯（Khristian Curtis） 哈里森（Kyle Harrison） 蒙哥馬利（Mason Montgomery）
道奇對紅人 道奇8：2勝 納克（Landon Knack） 辛格（Brady Singer）
運動家對光芒 光芒10：1勝 拉斯穆森（Drew Rasmussen） 史普林斯（Jeffrey Springs）
教士對洛磯 教士9：2勝 金恩（Michael King） 高登（Tanner Gordon）
費城人對大都會 費城人3：0勝 諾拉（Aaron Nola） 麥克連（Nolan McLean） 杜蘭（Jhoan Duran）
皇家對太空人 太空人6：2勝 金恩（Bryan King） 盧戈（Seth Lugo）
老虎對白襪 白襪3：1勝 哈德森（Bryan Hudson） 瓦德茲（Framber Valdez） 泰勒（Grant Taylor）
紅襪對遊騎兵 紅襪4：3勝 歐茲（Wyatt Olds） 拉茲（Jacob Latz） 惠特洛克（Garrett Whitlock）
雙城對天使 天使5：4勝（10局） 魏曼（Blake Weiman） 高梅茲（Yoendrys Gomez）
MLB 9月19日賽事預告

台灣時間 客隊 主隊 客隊先發投手 主隊先發投手
上午6:40 小熊 紅人 霍姆斯（Clay Holmes） 伯恩斯（Chase Burns）
上午6:40 皇家 海盜 多布納克（Randy Dobnak） 斯肯斯（Paul Skenes）
上午7:05 釀酒人 金鶯 梅伊（Dustin May） 波維奇（Cade Povich）
上午7:10 運動家 守護者 巴奈特（Mason Barnett） 艾斯皮諾（Daniel Espino）
上午7:10 紅襪 光芒 蘇亞雷斯（Ranger Suarez） 西摩（Ian Seymour）
上午7:10 費城人 大都會 未定 桑頓（Zac Thornton）
上午7:40 老虎 白襪 希爾斯（Andrew Sears） 桑德林（David Sandlin）
上午8:05 藍鳥 遊騎兵 希斯（Dylan Cease） 未定
上午8:10 勇士 太空人 馬利（Tyler Mahle） 蘭柏特（Peter Lambert）
上午8:10 水手 洛磯 伍（Bryan Woo） 休斯（Gabriel Hughes）
上午8:15 國民 紅雀 卡瓦利（Cade Cavalli） 萊希（Kyle Leahy）
上午9:38 雙城 天使 普利利普（Connor Prielipp） 羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）
上午9:40 馬林魚 教士 菲利普斯（Tyler Phillips） 皮維塔（Nick Pivetta）
上午9:40 洋基 響尾蛇 柯爾（Gerrit Cole） 羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）
上午10:10 巨人 道奇 佩多莫（Cesar Perdomo） 葛拉斯諾（Tyler Glasnow）
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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...