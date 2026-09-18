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MLB 9月18日戰績總覽

對戰組合 比分 勝投 敗投 救援成功 釀酒人對海盜 海盜7：4勝 柯蒂斯（Khristian Curtis） 哈里森（Kyle Harrison） 蒙哥馬利（Mason Montgomery） 道奇對紅人 道奇8：2勝 納克（Landon Knack） 辛格（Brady Singer） 無 運動家對光芒 光芒10：1勝 拉斯穆森（Drew Rasmussen） 史普林斯（Jeffrey Springs） 無 教士對洛磯 教士9：2勝 金恩（Michael King） 高登（Tanner Gordon） 無 費城人對大都會 費城人3：0勝 諾拉（Aaron Nola） 麥克連（Nolan McLean） 杜蘭（Jhoan Duran） 皇家對太空人 太空人6：2勝 金恩（Bryan King） 盧戈（Seth Lugo） 無 老虎對白襪 白襪3：1勝 哈德森（Bryan Hudson） 瓦德茲（Framber Valdez） 泰勒（Grant Taylor） 紅襪對遊騎兵 紅襪4：3勝 歐茲（Wyatt Olds） 拉茲（Jacob Latz） 惠特洛克（Garrett Whitlock） 雙城對天使 天使5：4勝（10局） 魏曼（Blake Weiman） 高梅茲（Yoendrys Gomez） 無 MLB 9月19日賽事預告



台灣時間 客隊 主隊 客隊先發投手 主隊先發投手 上午6:40 小熊 紅人 霍姆斯（Clay Holmes） 伯恩斯（Chase Burns） 上午6:40 皇家 海盜 多布納克（Randy Dobnak） 斯肯斯（Paul Skenes） 上午7:05 釀酒人 金鶯 梅伊（Dustin May） 波維奇（Cade Povich） 上午7:10 運動家 守護者 巴奈特（Mason Barnett） 艾斯皮諾（Daniel Espino） 上午7:10 紅襪 光芒 蘇亞雷斯（Ranger Suarez） 西摩（Ian Seymour） 上午7:10 費城人 大都會 未定 桑頓（Zac Thornton） 上午7:40 老虎 白襪 希爾斯（Andrew Sears） 桑德林（David Sandlin） 上午8:05 藍鳥 遊騎兵 希斯（Dylan Cease） 未定 上午8:10 勇士 太空人 馬利（Tyler Mahle） 蘭柏特（Peter Lambert） 上午8:10 水手 洛磯 伍（Bryan Woo） 休斯（Gabriel Hughes） 上午8:15 國民 紅雀 卡瓦利（Cade Cavalli） 萊希（Kyle Leahy） 上午9:38 雙城 天使 普利利普（Connor Prielipp） 羅德里奎茲（Grayson Rodriguez） 上午9:40 馬林魚 教士 菲利普斯（Tyler Phillips） 皮維塔（Nick Pivetta） 上午9:40 洋基 響尾蛇 柯爾（Gerrit Cole） 羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez） 上午10:10 巨人 道奇 佩多莫（Cesar Perdomo） 葛拉斯諾（Tyler Glasnow）

美國職棒大聯盟（MLB）於美國時間17日（台灣時間18日）迎來重要戰役，洛杉磯道奇隊在客場以8：2輕取辛辛那提紅人隊，順利奪下國家聯盟西區冠軍，完成分區5連霸的霸業。這不僅是道奇隊在近14個賽季中第13度登頂分區王座，更正式取得進軍季後賽、挑戰國家聯盟史上首次「世界大賽3連霸」的歷史挑戰權。縱觀大聯盟超過百年的歷史，要在全聯盟30支球隊的激烈競爭中達成世界大賽3連霸，難度宛如登天。在此之前，全大聯盟僅有紐約洋基隊與奧克蘭運動家隊曾完成此一偉業。在國家聯盟方面，小熊、巨人與紅人雖然都曾完成過2連霸，但從未有任何一支國聯球隊能連續3年捧起世界大賽冠軍獎盃。名門洋基隊歷史上曾3度締造至少3連霸的王朝，包含1949至1953年創下史上最長的5連霸、1936至1939年的4連霸，以及最近一次在1998至2000年間完成的3連霸；運動家隊則在1972至1974年間迎來3連霸黃金期。在未能跨過3連霸門檻、止步於2連霸的10個歷史案例中，有多達7支球隊在奪得2連霸後的隔年便連季後賽都未能打進。如今連續拿下2024與2025年世界大賽冠軍的道奇隊，不僅順利以國聯西區冠軍之姿強勢殺入季後賽，更將全力以赴挑戰國聯前所未見的歷史新頁。台灣好手李灝宇所效力的底特律老虎隊，今日在客場以1：3不敵芝加哥白襪隊，賽後戰績下滑至72勝81敗。老虎隊本場比賽其實擁有不少攻勢，全隊選到5次保送並敲出8支安打，但得點圈打擊卻徹底熄火，全場在得點圈有人時9打數0安打，總計留下多達10個殘壘。老虎隊全場唯一的分數出現在3局上半，靠著托瑞斯（Gleyber Torres）擊出三壘方向的野手選擇，護送隊友克拉克（Max Clark）回到本壘得分。而備受台灣球迷關注的李灝宇，此役則未獲派上場替補。投手方面，老虎隊先發左投瓦德茲（Framber Valdez）主投5局飆出8次三振，但也投出4次保送，全場僅被敲出3支安打。然而，他在1局下半遭村上宗隆擊出一發致命的先馳得點3分砲，這成為全場勝負的分水嶺，也讓瓦德茲吞下本季第11場敗投（10勝11敗）。隨後接替上陣的牛棚投手瓦格斯派克（Jacob Waguespack）與麥登（Ty Madden）表現穩健，兩人合計後援3局僅被敲出2支安打、送出3次三振且無失分，有效凍結白襪隊攻勢，可惜打線始終未能給予火力支援，老虎隊最終就以2分之差飲恨。