美國職棒大聯盟（MLB）於美國時間17日（台灣時間18日）迎來重要戰役，洛杉磯道奇隊在客場以8：2輕取辛辛那提紅人隊，順利奪下國家聯盟西區冠軍，完成分區5連霸的霸業。這不僅是道奇隊在近14個賽季中第13度登頂分區王座，更正式取得進軍季後賽、挑戰國家聯盟史上首次「世界大賽3連霸」的歷史挑戰權。
挑戰國聯史上首度3連霸 大聯盟近百年僅2隊達成
縱觀大聯盟超過百年的歷史，要在全聯盟30支球隊的激烈競爭中達成世界大賽3連霸，難度宛如登天。在此之前，全大聯盟僅有紐約洋基隊與奧克蘭運動家隊曾完成此一偉業。在國家聯盟方面，小熊、巨人與紅人雖然都曾完成過2連霸，但從未有任何一支國聯球隊能連續3年捧起世界大賽冠軍獎盃。
名門洋基隊歷史上曾3度締造至少3連霸的王朝，包含1949至1953年創下史上最長的5連霸、1936至1939年的4連霸，以及最近一次在1998至2000年間完成的3連霸；運動家隊則在1972至1974年間迎來3連霸黃金期。
在未能跨過3連霸門檻、止步於2連霸的10個歷史案例中，有多達7支球隊在奪得2連霸後的隔年便連季後賽都未能打進。如今連續拿下2024與2025年世界大賽冠軍的道奇隊，不僅順利以國聯西區冠軍之姿強勢殺入季後賽，更將全力以赴挑戰國聯前所未見的歷史新頁。
老虎打線得點圈大熄火 李灝宇未出賽
台灣好手李灝宇所效力的底特律老虎隊，今日在客場以1：3不敵芝加哥白襪隊，賽後戰績下滑至72勝81敗。老虎隊本場比賽其實擁有不少攻勢，全隊選到5次保送並敲出8支安打，但得點圈打擊卻徹底熄火，全場在得點圈有人時9打數0安打，總計留下多達10個殘壘。老虎隊全場唯一的分數出現在3局上半，靠著托瑞斯（Gleyber Torres）擊出三壘方向的野手選擇，護送隊友克拉克（Max Clark）回到本壘得分。而備受台灣球迷關注的李灝宇，此役則未獲派上場替補。
投手方面，老虎隊先發左投瓦德茲（Framber Valdez）主投5局飆出8次三振，但也投出4次保送，全場僅被敲出3支安打。然而，他在1局下半遭村上宗隆擊出一發致命的先馳得點3分砲，這成為全場勝負的分水嶺，也讓瓦德茲吞下本季第11場敗投（10勝11敗）。隨後接替上陣的牛棚投手瓦格斯派克（Jacob Waguespack）與麥登（Ty Madden）表現穩健，兩人合計後援3局僅被敲出2支安打、送出3次三振且無失分，有效凍結白襪隊攻勢，可惜打線始終未能給予火力支援，老虎隊最終就以2分之差飲恨。
MLB 9月18日戰績總覽
MLB 9月19日賽事預告
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縱觀大聯盟超過百年的歷史，要在全聯盟30支球隊的激烈競爭中達成世界大賽3連霸，難度宛如登天。在此之前，全大聯盟僅有紐約洋基隊與奧克蘭運動家隊曾完成此一偉業。在國家聯盟方面，小熊、巨人與紅人雖然都曾完成過2連霸，但從未有任何一支國聯球隊能連續3年捧起世界大賽冠軍獎盃。
名門洋基隊歷史上曾3度締造至少3連霸的王朝，包含1949至1953年創下史上最長的5連霸、1936至1939年的4連霸，以及最近一次在1998至2000年間完成的3連霸；運動家隊則在1972至1974年間迎來3連霸黃金期。
在未能跨過3連霸門檻、止步於2連霸的10個歷史案例中，有多達7支球隊在奪得2連霸後的隔年便連季後賽都未能打進。如今連續拿下2024與2025年世界大賽冠軍的道奇隊，不僅順利以國聯西區冠軍之姿強勢殺入季後賽，更將全力以赴挑戰國聯前所未見的歷史新頁。
老虎打線得點圈大熄火 李灝宇未出賽
台灣好手李灝宇所效力的底特律老虎隊，今日在客場以1：3不敵芝加哥白襪隊，賽後戰績下滑至72勝81敗。老虎隊本場比賽其實擁有不少攻勢，全隊選到5次保送並敲出8支安打，但得點圈打擊卻徹底熄火，全場在得點圈有人時9打數0安打，總計留下多達10個殘壘。老虎隊全場唯一的分數出現在3局上半，靠著托瑞斯（Gleyber Torres）擊出三壘方向的野手選擇，護送隊友克拉克（Max Clark）回到本壘得分。而備受台灣球迷關注的李灝宇，此役則未獲派上場替補。
投手方面，老虎隊先發左投瓦德茲（Framber Valdez）主投5局飆出8次三振，但也投出4次保送，全場僅被敲出3支安打。然而，他在1局下半遭村上宗隆擊出一發致命的先馳得點3分砲，這成為全場勝負的分水嶺，也讓瓦德茲吞下本季第11場敗投（10勝11敗）。隨後接替上陣的牛棚投手瓦格斯派克（Jacob Waguespack）與麥登（Ty Madden）表現穩健，兩人合計後援3局僅被敲出2支安打、送出3次三振且無失分，有效凍結白襪隊攻勢，可惜打線始終未能給予火力支援，老虎隊最終就以2分之差飲恨。
MLB 9月18日戰績總覽
|對戰組合
|比分
|勝投
|敗投
|救援成功
|釀酒人對海盜
|海盜7：4勝
|柯蒂斯（Khristian Curtis）
|哈里森（Kyle Harrison）
|蒙哥馬利（Mason Montgomery）
|道奇對紅人
|道奇8：2勝
|納克（Landon Knack）
|辛格（Brady Singer）
|無
|運動家對光芒
|光芒10：1勝
|拉斯穆森（Drew Rasmussen）
|史普林斯（Jeffrey Springs）
|無
|教士對洛磯
|教士9：2勝
|金恩（Michael King）
|高登（Tanner Gordon）
|無
|費城人對大都會
|費城人3：0勝
|諾拉（Aaron Nola）
|麥克連（Nolan McLean）
|杜蘭（Jhoan Duran）
|皇家對太空人
|太空人6：2勝
|金恩（Bryan King）
|盧戈（Seth Lugo）
|無
|老虎對白襪
|白襪3：1勝
|哈德森（Bryan Hudson）
|瓦德茲（Framber Valdez）
|泰勒（Grant Taylor）
|紅襪對遊騎兵
|紅襪4：3勝
|歐茲（Wyatt Olds）
|拉茲（Jacob Latz）
|惠特洛克（Garrett Whitlock）
|雙城對天使
|天使5：4勝（10局）
|魏曼（Blake Weiman）
|高梅茲（Yoendrys Gomez）
|無
|台灣時間
|客隊
|主隊
|客隊先發投手
|主隊先發投手
|上午6:40
|小熊
|紅人
|霍姆斯（Clay Holmes）
|伯恩斯（Chase Burns）
|上午6:40
|皇家
|海盜
|多布納克（Randy Dobnak）
|斯肯斯（Paul Skenes）
|上午7:05
|釀酒人
|金鶯
|梅伊（Dustin May）
|波維奇（Cade Povich）
|上午7:10
|運動家
|守護者
|巴奈特（Mason Barnett）
|艾斯皮諾（Daniel Espino）
|上午7:10
|紅襪
|光芒
|蘇亞雷斯（Ranger Suarez）
|西摩（Ian Seymour）
|上午7:10
|費城人
|大都會
|未定
|桑頓（Zac Thornton）
|上午7:40
|老虎
|白襪
|希爾斯（Andrew Sears）
|桑德林（David Sandlin）
|上午8:05
|藍鳥
|遊騎兵
|希斯（Dylan Cease）
|未定
|上午8:10
|勇士
|太空人
|馬利（Tyler Mahle）
|蘭柏特（Peter Lambert）
|上午8:10
|水手
|洛磯
|伍（Bryan Woo）
|休斯（Gabriel Hughes）
|上午8:15
|國民
|紅雀
|卡瓦利（Cade Cavalli）
|萊希（Kyle Leahy）
|上午9:38
|雙城
|天使
|普利利普（Connor Prielipp）
|羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）
|上午9:40
|馬林魚
|教士
|菲利普斯（Tyler Phillips）
|皮維塔（Nick Pivetta）
|上午9:40
|洋基
|響尾蛇
|柯爾（Gerrit Cole）
|羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）
|上午10:10
|巨人
|道奇
|佩多莫（Cesar Perdomo）
|葛拉斯諾（Tyler Glasnow）