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▲童子瑋說，期待基隆400帶給市民的是一種面向未來的城市想像。（圖／童子瑋辦公室提供）

「黃阿瑪的後宮生活 × 基隆400童樂會」將於9月24日正式登場，基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋率先推出3公尺高的「小小黃阿瑪」，前往校園周邊快閃宣傳，並同步掛上活動看板，替活動提前暖身。童子瑋今（18）日表示，希望透過黃阿瑪這個親子熟悉的角色，讓更多家庭走進基隆港，也讓基隆400不只是回顧歷史，更成為一場屬於下一代的城市歡慶。童子瑋表示，這幾天大家會陸續在基隆街頭看到黃阿瑪的身影，團隊先派出3公尺高的「小小黃阿瑪」到校園周邊快閃，和孩子們拍照、打招呼。看到孩子一下課就開心跑過來，圍著黃阿瑪拍照、揮手，正是他想像中的「童樂會」模樣，不分年齡，每個人都能在城市裡找到快樂，也能對基隆的未來多一點期待。童子瑋指出，今年是基隆400年，對他而言，400年不只要回顧過去的歷史文化，更應該成為重新想像城市未來的起點。他說，基隆一路走到今天，許多元素包含港口、產業、信仰與不同族群，共同累積出這座城市的樣貌；到了400年的時間點，基隆也要思考，要如何讓下一代願意認識這段歷史，也要留下屬於自己這一代的城市記憶。童子瑋表示，這次特別邀請台灣知名插畫IP「黃阿瑪的後宮生活」走進基隆港，從9月24日起展開為期兩個月的活動，希望讓海洋廣場不只是市民經過的地方，而是一個可以停下來、拍張照片、陪孩子玩，也能一起留下回憶的城市客廳。他說，希望不論是基隆市民、外地遊客或親子家庭，都能因為一個可愛的展覽，多走進港區一點，也多認識基隆一點。童子瑋指出，他期待基隆400帶給市民的是一種面向未來的城市想像，未來的基隆，要讓孩子能夠安心長大、年輕人願意留下，也讓家庭在週末有更多可以一起參與的文化、藝術與親子活動；同時也透過活動與展覽，吸引更多外地朋友走進基隆，增加城市的活力與停留。童子瑋表示，他未來當上市長，會讓更多IP、展覽、藝術與親子活動進入港區，讓基隆港不只看得到船，也能看見孩子的笑聲、家庭的陪伴，以及一座城市持續向前的活力。他說，這就是舉辦「基隆400童樂會」的初心，希望從快樂出發，讓更多人一起參與基隆400，也一起看見基隆下一個階段的可能性。