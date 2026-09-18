9月逢9月28日教師節，業者紛紛推出教師優惠，甚至還擴及軍、警、醫護人員。新竹喜來登大飯店優惠最殺，9月23日至9月29日，持有效教師證即可享下午茶2位成人同行1
人免費，晚餐第2人半價優惠。台北新板希爾頓酒店二樓「悅．市集」全日自助餐廳就推出只要同行者有「軍人、警察、醫護人員及教師」，整桌享有75折優惠。而六福萬怡酒店則是教育工作者到敘日全日餐廳用餐，平日午、晚餐每人特價1199元，假日午、晚餐每人1499元，等於最優下殺69折。
📍新竹喜來登「盛宴自助餐廳」：
新竹喜來登飯店表示，吃到飽餐廳「盛宴自助餐廳」於9月23日
起至9月29日限定7天， 凡持有教師有效證件者於活動期間下午茶、晚餐時段都有優惠。下午茶2位成人同行1人免費的買一送一； 晚餐時段則可享第2人半價優惠。 每張有效教師證限於每一餐期享優惠一次，折扣優惠者另收原價10 %服務費。
📍台北新板希爾頓「悅．市集全日餐廳」：
台北新板希爾頓提到，迎接教師節、中秋團圓及開學後的聚餐需求，即日起至9月30日期間，館內「悅．市集」全日自助餐廳推出期間限定餐飲優惠。主打異國風味料理的buffet「悅．市集」最新活動「致敬英雄‧感恩饗宴」，凡軍人、警察、醫護人員及教師本人同行用餐並出示有效證件，只須一人符合資格，整桌用餐即享75折，且呼應中秋團聚氛圍，當月餐檯另輪番端出香烤德式脆皮豬腳、鳳梨BBQ豬肋排及慢烤迷迭香羊腿等應景炙烤料理。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
台北六福萬怡酒店宣布，旗下敘日全日餐廳即日起至9月30日，推出教師月專屬餐飲優惠。凡持教師證、教師會會員卡、補教業者名片或其他可證明教育工作者身分之相關證件，即可享敘日全日餐廳平日午、晚餐每人1199元、假日午、晚餐每人1499元優惠，且均免收一成服務費。若以平日晚餐1580元+10%來計算，1199元約是69折優惠。
📍台中長榮桂冠酒店「咖啡廳自助百匯」：
9月30日前，教育工作者或軍警消人員出示證件，享用自助午餐、晚餐或下午茶，不限平假日享原價85折。
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新竹喜來登飯店表示，吃到飽餐廳「盛宴自助餐廳」於9月23日
台北新板希爾頓提到，迎接教師節、中秋團圓及開學後的聚餐需求，即日起至9月30日期間，館內「悅．市集」全日自助餐廳推出期間限定餐飲優惠。主打異國風味料理的buffet「悅．市集」最新活動「致敬英雄‧感恩饗宴」，凡軍人、警察、醫護人員及教師本人同行用餐並出示有效證件，只須一人符合資格，整桌用餐即享75折，且呼應中秋團聚氛圍，當月餐檯另輪番端出香烤德式脆皮豬腳、鳳梨BBQ豬肋排及慢烤迷迭香羊腿等應景炙烤料理。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」：
台北六福萬怡酒店宣布，旗下敘日全日餐廳即日起至9月30日，推出教師月專屬餐飲優惠。凡持教師證、教師會會員卡、補教業者名片或其他可證明教育工作者身分之相關證件，即可享敘日全日餐廳平日午、晚餐每人1199元、假日午、晚餐每人1499元優惠，且均免收一成服務費。若以平日晚餐1580元+10%來計算，1199元約是69折優惠。
📍台中長榮桂冠酒店「咖啡廳自助百匯」：
9月30日前，教育工作者或軍警消人員出示證件，享用自助午餐、晚餐或下午茶，不限平假日享原價85折。