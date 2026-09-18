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▲ 親子一同動手將生活支出歸類為十大面向，建立清晰的記帳概念。（圖／高市警局少年隊提供）

▲ 活動特別邀請三民第二分局巡官郭美彣進行交通安全宣導。（圖／高市警局少年隊提供）

為提升青少年財務素養、解決家庭金錢溝通障礙，高市警局少年警察隊與高市府少年輔會日前辦理的「鈔」級任務！親子理財團體圓滿落幕。這6場次豐富課程，吸引多組家庭全程參與，成功建立正向的親子財務對話。活動特別邀請「馴錢師財商研究中心」財務教育講師蔡菲比主講，巧妙將現金流以「漏水的水桶」具象化，變為淺顯易懂的生活理財知識；並透過多元的情境討論與桌遊互動，引導家長傾聽孩子想法、孩子理解家庭財務，進而搭起良好的金錢對話橋樑。此外，講師亦帶領家庭從記帳、分清「想要」與「需要」、學習拒絕推銷與風險控管做起，並同時融入防詐觀念，讓「警覺心」與「理性消費」成為日常生活習慣。活動過程中結合警察局三民第二分局進行交通安全宣導。整體評價高達4.9分(滿分5分)，並有95%以上的參與者認為該活動成功提升了個人理財知能。家長分享課後心得：「本身就有記帳習慣，但經過老師調整，學會分類紀錄，發現金錢的流向更清楚了。」更有少年在下課後開心的跟老師分享：「我跟媽媽以前講沒兩句就開始吵架，這次是我們第一次好好溝通，原來沒有那麼困難。」活動結束後，少輔會更收到多組參與親子的熱烈迴響，期待未來能持續辦理親子團體活動。高市警少年隊隊長(兼高市少輔會執行祕書)陳仁正表示，家庭是陪伴青少年成長最關鍵的基石，家長更是孩子最好的理財教練。這次活動特別鼓勵服務少年及其家人共同參與，希望打破傳統刻板的講課模式，透過桌遊與情境討論，讓家長與孩子學會理解彼此的需求與價值觀。少輔會未來將繼續推動多元親子活動，協助更多家庭築起穩固的溝通與支持網絡。