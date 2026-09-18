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9月21日上午9時21分收到「國家級警報」別驚慌！配合國家防災日演練，中央氣象署將發送地震速報測試訊息。台中捷運公司提醒，演練期間捷運全線均正常運行，旅客可安心搭乘；中捷也已建立完善的地震監測機制，若遇突發強震，將第一時間依震度啟動應變程序，守護搭乘安全。中捷公司說明，為確保行車安全，捷運系統建置的地震監測與應變機制，能在偵測震度達標時，由行控中心立即依程序啟動列車慢行巡軌或暫時停止營運，並同步檢測相關設施。此外，車站與列車跑馬燈也會即時發布地震與運轉資訊，直到確認行車安全無虞後再恢復營運。中捷公司表示，在國家防災日演練期間，捷運正常營運，旅客可照常搭車、進出車站。中捷也整理出捷運「防震安全指南」，當發生地震時，在車廂的旅客請立即壓低身體重心，緊握車廂把手或固定立柱，避免跌倒或遭推擠受傷；在車站內則迅速避開吊掛物與外牆玻璃，保護頭部，切勿慌亂推擠、衝撞，並依循站務人員引導避難；若搭乘電梯，因電梯建置地震感知器，將自動停靠就近樓層，請旅客保持鎮定，待電梯停靠後迅速步出避難。