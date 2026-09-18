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2026年第20屆名古屋亞運今(18)日舉行各國代表團入村與升旗儀式，原定於13:30開始的典禮卻爆發嚴重政治干預事件。運動部長李洋隨中華代表團出席觀禮，竟遭亞洲奧林匹克理事會（OCA）無預警阻攔進場，甚至揚言「只要他在場活動就不能舉辦」，導致現場陷入僵局，中華代表團入村行程被迫全面停擺。根據隨同中華代表團出席的代表團相關人士吳誠文出面說明，證實是亞洲奧林匹克理事會（OCA）無預警禁止運動部長李洋進場，甚至放話「只要李洋在場，活動就不能舉辦」，導致現場陷入僵局、典禮被迫中斷。當時大批人員在場外苦候多時，大會起初僅以「不方便透露原因」要求各國等待。隨後吳誠文親自出面證實，阻力直接來自OCA。根據《NOWNEWS》現場記者掌握，OCA內部疑受政治勢力施壓，部分官員強硬表明只要李洋在場就不准中華代表團入村，直接導致升旗儀式無法順利進行。以下為賽會代表和記者問答部內容：翻譯人員（英文）：15分鐘後，15分鐘後。現場人員（日文）：請問還有幾分鐘？賽會代表（日文）：大概15分鐘。翻譯人員（英文）：我們將嘗試重新開始。我們會在15分鐘後重新開始典禮，感謝您的諒解。現場記者（英文）：請問延遲的原因是什麼？賽會代表（日文）：那個...目前無法回答。翻譯人員（英文）：現在，關於這件事我們無法透露任何評論。現場記者（英文）：是安全問題嗎？是哪一支隊伍？賽會代表（日文）：那個...這點目前也無法回答。 翻譯人員（英文）：我們現在無法告訴你們。賽會代表（日文）：我們將努力在15分鐘後重新開始。 翻譯人員（英文）：我們會嘗試在15分鐘後重新開始。現場記者（英文）：請問是哪支隊伍？只要講隊伍名字就好。賽會代表（日文）：以上，謝謝。由於OCA態度強硬雙方僵持不下，儀式無理由一再延遲，現場其他國家的代表團成員也因後續行程受到牽連而面露難色，部分人員甚至無奈先行退場，原本象徵國際友誼的入村儀式現場鬧成一團。針對此突發事件，主辦國日本代表隨後雖出面進行回應，但據現場回報，日方態度避重就輕，發言內容多為空泛的官方辭令，並未針對OCA的無理設限給出具體解決方案或明確捍衛主辦方立場，無力平息現場的混亂與質疑。目前中華代表團正與大會持續交涉，爭取應有權益。回顧李洋此次遭針對的潛在導火線，多半源自於其選手時期的公開言論。在2021年東京奧運擊敗中國組合奪下羽球男雙金牌後，李洋曾在社群媒體發文將榮耀「獻給我的國家臺灣」，並強調「我是金門人，我來自台灣」。此外他亦曾發文表示，看著會旗升起、唱著中華民國國旗歌，內心的激動無法言喻，其強烈的台灣主體認同與毫不避諱展現國旗符號的舉動，屢次觸動兩岸體育交流的政治敏感神經。這番言論當時在中國社群平台與論壇上引發大規模炎上，大批中國網友將其強烈扣上「台獨」大帽，頻繁留言嗆聲台灣是中國的一省。外界評估，正因李洋過去堅定的國家認同立場早已被中方視為眼中釘，此次他以運動部長的官方身分隨中華代表團出征2026年名古屋亞運，才會引發背後疑有中方勢力主導的OCA亞奧會強力反彈，甚至祭出史無前例的封殺令，讓單純的體育賽事再度淪為政治打壓的犧牲品。