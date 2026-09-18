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聚焦非紅供應鏈

助攻台美科技鏈結

台美無人載具合作升溫 產官學加速布局海外

全球 AI 無人載具市場預估將於 2030 年達到 1,200 億美元規模。為培育高科技人才並建立跨國合作框架，美國紐約州橘郡（Orange County）、橘郡合作署（Orange County Partnership）今（18）日來台與台灣的科技公司及飛天大學（Fei Tian College）正式簽署合作備忘錄（MOU），盼藉此深化台美雙方企業合作與在地發展。雙方合作主要聚焦於兩大重點：第一，深入評估美東營運據點的可行性，全力布局非紅供應鏈與產業商機；第二，推動台美高科技人才培育與前沿應用研發。在人才培育方面，內容涵蓋短期課程、實務工作坊、產業講座、學生專題實作、企業實習與業界導師計畫，關鍵領域包括聲學與多模態人工智慧（AI）、軟硬體整合以及自主無人載具系統。此外，雙方也將針對技術研究、概念驗證（PoC）、原型測試及軟硬體驗證進行產學合作開發，致力打造實務導向的科技人才庫。飛天大學戰略發展主任林曉旭博士指出，飛天大學北方校區專注於電腦科學、數據科學、網絡安全及量子計算等新興科技領域，藉由產學合作，初期聚焦實務人才培訓與精選研究項目，在提升學生技術能力的同時落實具有實務價值的技術開發。律芯科技董事長薛宗智強調，藉由過去在聲學與多模態 AI、排紅供應鏈建置及高科技產業的經驗，與美國的科研團隊及潛在夥伴深度鏈結，加速拓展美東三州地區的 AI 與無人載具等高科技商機。紐約州橘郡郡長 Steven Neuhaus 表示，橘郡非常歡迎與台灣建立更緊密的經濟與科技合作關係，展現了將國際創新技術與橘郡豐富人才、教育資源及營商環境結合的極大價值。橘郡合作署署長 Conor Eckert 亦強調，橘郡具備科技企業擴展業務所需的地理優勢、頂尖人才與商業網絡，將協助對接最合適的場址與資源。位於哈德遜河谷的紐約橘郡則匯聚先進製造、物流與科技產業，西點軍校、飛天大學及紐約州立大學均坐落於此。備忘錄簽署反映台美高科技產業直接合作的強烈需求，為未來具體的投資、場域應用與科研合作奠定堅實基礎。台美無人載具產業合作近期持續升溫，瞄準無人載具龐大商機，漢翔公司去年9月與美國國防科技公司 Shield AI 簽署 MOU，針對 AI 自主系統無人機關鍵技術研發、零組件製造及在地化生產展開合作，深化台美非紅供應鏈鏈結。今年5月，集結雷虎科技、中光電等 35 家台廠的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」亦組團赴美參展展現實力，並與密西根無人機聯盟及北達科他州貿易廳簽署 MOU，盼結合台灣製造與晶片優勢及美國國防創新與系統整合技術，共創強強聯手新局。