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2026年名古屋亞運於今（18）日舉行代表團入村與升旗儀式，然而現場原定下午1：30展開的典禮卻無故數度延宕，隨後各國代表面露難色離場。隨同出席的代表團相關人士吳誠文出面說明，證實是亞洲奧林匹克理事會（OCA）無預警禁止運動部長李洋進場，甚至放話「只要李洋在場，活動就不能舉辦」，導致現場陷入僵局、典禮被迫中斷。此一突發狀況引發體育界譁然，也讓中華代表團在國際綜合性賽會長年遭遇的政治打壓問題再度浮上檯面。今日於選手村舉行的入村升旗典禮，本為各國代表團正式進駐、象徵賽會友誼的重要儀式。運動部長李洋以中華代表團貴賓身分到場觀禮，不料OCA亞奧會官員卻突然在場外設限，以其具備內閣部會首長身分為由阻擋入場，強硬要求其迴避，否則將取消整個典禮。現場各國代表團原本依序排隊等候，但因主辦方與OCA溝通未果，時間一拖再拖，部分代表團因後續訓練行程受阻陸續離席。此舉不僅讓單純的選手村入村儀式變調為外交角力場，更讓奧林匹克憲章所標榜的體育免受政治干預精神再次蒙上陰影。回顧中華代表團歷年國際賽的參賽史，自1981年簽署《洛桑協議》確立「奧會模式」以來，類似的政治阻撓屢見不鮮。最著名的政治封殺莫過於1994年廣島亞運，當時亞奧理事會主席科威特親王法赫德曾向總統李登輝發出邀請函，然而消息曝光後引發中國強烈抗議，甚至揚言退賽及抵制中日高峰會。最終亞奧理事會在龐大政治壓力下妥協，通過不邀請非體育界高層的決議，迫使李登輝放棄行程，創下亞運史上極具代表性的外交封殺案例。除了政治高層受阻，選手與城市的主辦權利也屢屢淪為打壓的目標。2010年廣州亞運跆拳道賽事中，奪金大熱門楊淑君在首輪遙遙領先時，突遭技術官員以電子襪違規為由判定失格，引發全台對於背後人為操弄的強烈質疑。2018年台中市原本已成功取得首屆東亞青年運動會主辦權並投入大量經費興建場館，卻因台灣民間推動「東京奧運正名公投」，中國藉此在東亞奧林匹克委員會（EAOC）發起臨時理事會表決，強行以7票贊成、1票反對、1票棄權的結果，無預警剝奪台中市的主辦權，重創年輕選手的參賽舞台與發展機會。即便到了近年，國際賽場上的不公對待依然持續發生。在2024年巴黎奧運羽球男雙賽事現場，大會保全與特定人士對台灣球迷進行嚴格審查，不僅印有「TAIWAN」字樣的布條與毛巾被沒收，甚至連畫有台灣地圖或珍珠奶茶的應援海報都被粗暴搶奪撕毀。如今2026名古屋亞運再度爆發運動部長李洋遭拒門外的爭議，再度凸顯中華代表團在國際體壇所面臨的嚴峻困境。