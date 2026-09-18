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2026愛知名古屋亞運今（18）日舉行中華代表團歡迎暨入村升旗儀式，原訂當地時間下午1時30分開始，卻因亞洲奧林匹克理事會（OCA）拒絕讓運動部長李洋進場而一再延遲，甚至傳出「只要李洋在場，活動就不能進行」，現場一度陷入僵局。這起事件也讓外界重新關注，OCA到底擁有多大權力？事實上，OCA是亞洲運動會最高管理組織，從主辦權、賽事規章、會員資格到官方典禮與身分認定，都在其制度架構下運作，可以直接影響名古屋亞運現場安排。根據名古屋亞運組委會排定的官方時程，大會於9月16日至18日間，每天在名古屋港Garden Pier的Fuji廣場舉行3場入村儀式，每場安排3至6個代表團共同參與，屬於亞運憲章下具備外交與國際禮儀性質的正式行政程序。因此，當現場傳出OCA代表阻止李洋進場時，實質層面已牽涉到大型綜合運動會最高管理機構對於「各國政府官員與代表團成員出席官方儀式資格」的實質認定。由於現場督導人員始終無法即時出示蓋有OCA正式戳記或官方簽署的限制令，致使典禮流程陷入嚴重延宕。愛知・名古屋亞運組委會主要負責硬體場館營運、交通接駁、膳宿安全與具體賽程執行；而總部位於科威特的亞洲奧林匹克理事會（OCA），才是亞運主辦權、規章修訂、會員奧會（NOC）資格審查、大會識別證（AD Card）權限劃分及官方典禮禮儀的最高管轄機關。OCA早在2023年便成立了愛知名古屋亞運協調委員會，負責自籌備期起全面監督組委會運作。OCA目前擁有45個會員奧會，中華奧會亦為其正式會員，並依循長年架構以「Chinese Taipei」名義參與。正因官方歡迎儀式涉及國旗歌演奏、會旗升起與各代表團代表的正式位階，任何涉及政府公職首長進場的環節，往往最容易受到該組織極為嚴格且敏感的規章審查。此事件之所以引發高度敏感，關鍵在於李洋兼具的雙重身分。曾於東京奧運及巴黎奧運締造男雙金牌連霸紀錄的李洋，目前為我國最高運動行政首長運動部長。李洋於16日飛抵名古屋，主管機關事前已將此行定調為督導亞運代表團後勤支援、視察中繼戰力補給據點並為選手加油打氣。行政院先前公布的亞運籌備工作進度中，亦曾載明李洋於今年4月即曾赴日本實地考察名古屋、豐橋與東京等後勤基地的部署細節。身為代表團後勤的主管首長，李洋親赴現場出席官方升旗儀式，卻在入口遭遇阻攔，外界難免直接聯想到國際體育政治的介入與身分認定的敏感神經。在事件爆發的第一時間，網路輿論與社群出現不少關於「OCA決策是否受到特定國家單方面操控」的猜測。OCA組織架構具備多國代表色彩。OCA現任主席為卡達籍的Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani，執行委員會名額分布於烏茲別克、不丹、馬來西亞、科威特、日本及哈薩克等亞洲各國；主管名古屋亞運督導的協調委員會主席則由香港的霍震霆（Timothy Fok）擔任。中國籍人士在OCA運動委員會等特定小組擔任主管職務，也佔有多數席位。截至發稿為止，OCA官方尚未正式對外公布拒絕李洋進場的具體法規依據，亦未出具公開書面說明，中華代表團已要求OCA給出具體且正式的官方解釋。