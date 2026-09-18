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盧秀燕稱完成歷史任務 喊話年底檢驗「誰在扯後腿」

台電執行台中電廠（中火）「以氣換煤」計畫，台中市政府今（18）日已收到中央核發的電子公文。市長盧秀燕強調市府「收到做到」，待確認收到紙本公文，將立即核發燃氣機組操作許可證。她形容這是「歷史上的任務」，也相信中央核發燃煤機組拆除許可後，「很多人會收割」，呼籲市民年底檢驗，當初究竟是誰在扯後腿、誰在護航。台電昨（17）日晚間表示，中火1、2號燃煤機組特種建築物拆除許可已於昨日核定，預計10月展開拆除作業。由於煙囪高度達252公尺、拆除量體龐大，加上須考量氣候條件及工安風險，因此規劃分階段進行。兩部燃煤機組全部拆除預計需28個月，最快於2029年2月完成。經濟部則再次呼籲台中市政府，盡速核發1、2號燃氣機組操作許可證。台中市議員朱暖英上午在議會質詢空氣污染問題，詢問中火1、2號燃煤機組拆除進度。台中市都發局長李正偉答詢時表示，市府已收到中央核發的拆除許可電子公文，但紙本公文尚未送達。盧秀燕則補充，待這幾天確認收到紙本公文後，就會立即核發燃氣操作許可證。盧秀燕強調，這是「完成歷史上的任務」，也是台灣第一個為維護民眾健康、改善空氣污染，由地方與中央共同協議推動的案例，市府既然收到公文，就會確實執行。她表示，當年市府與多位民意代表共同努力，才能走到最後一哩路，完成對市民的承諾。不過，她隨後話鋒一轉，表示中央核發燃煤機組拆除許可後，「相信很多人會收割」，並呼籲市民在年底檢驗，「當初到底是誰在扯後腿，誰在護航？」