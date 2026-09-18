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《電鋸甜心2》TGS實機試玩！茱麗葉滑冰鞋電鋸高速砍殭屍

▲《電鋸甜心2 Back2Back》登陸東京電玩展，現場攤位湧入不少歐美粉絲試玩。（圖／記者張志浩攝）

戰鬥玩法再升級！新增格擋、後空翻

▲經典殭屍砍殺遊戲《電鋸甜心》推出續作《電鋸甜心2 Back2Back》，並在2026東京電玩展發表。（圖／記者張志浩攝）

茱麗葉陷入殭屍電影 魔王「Zombie」玩芭比風格

▲《電鋸甜心2》主要承接初代世界觀，全新舞台將以電影產業為核心的市區。（圖／智寶提供）

經典殭屍砍殺遊戲《電鋸甜心》，今（18）日透過2026東京電玩展 SEGA 舞台宣布推出續作《電鋸甜心2 Back2Back》，現場攤位湧入不少歐美粉絲試玩，官方表示，本作延續系列「角色魅力、世界觀、戰鬥爽快感」3大核心，在保留初代黑色幽默與血腥砍殺風格的同時，也加入更多全新玩法。《電鋸甜心2 Back2Back》由智寶國際開發股份有限公司發起企劃，並取得 IP 權利方Dragami Games授權，由前《FINAL FANTASY XV》製作人田畑端領軍的JP UNIVERSE負責製作與開發，定位為2012年《電鋸甜心》的正統續作。《NOWNEWS》記者在東京電玩展實際體驗《電鋸甜心2 Back2Back》，主角茱麗葉戰鬥時的鏡頭操作還算順暢，可以依照戰況調整視角與距離，茱麗葉主要攻擊模式包括「啦啦隊攻擊」和「電鋸攻擊」，結合兩者後，茱麗葉能夠踩著溜冰鞋高速穿梭殭屍群，並銜接滑行斬擊、旋身攻擊、空中連段等招式。《電鋸甜心2 Back2Back》遊戲中還加入後空翻、旋轉等動作，以及全新的格擋機制，玩家可以在攻擊、防禦與閃避之間切換，讓戰鬥不再只是單純揮舞電鋸，而是增加更多攻防節奏與操作變化。不過在試玩過程中，記者認為主角茱麗葉在戰鬥時的臉部表情、動態較稀少，雖然遭殭屍壓制時會出現皺眉、咬牙等反應，掙脫後也有些笑容，但實際感受上並不太生動，《電鋸甜心2 Back2Back》共同製作人田畑端也坦言，團隊在製作遊戲過程中，針對角色臉部表情花費相當多時間，上市時還會再優化。劇情方面，《電鋸甜心2》主要承接初代世界觀，場景可以看出，全新舞台將以電影產業為核心的市區，官方稱為「Jaredwood」，茱麗葉遭到神祕導演困在扭曲的殭屍電影之中，必須與夥伴合作揭開背後陰謀，同時阻止「腐界殭屍」帶來的全新威脅，整體依舊維持系列奔放、叛逆與黑色幽默的特色。本次TGS試玩版，《電鋸甜心2》也公開全新魔王關卡「Zombie」，從場景到魔王設計都融入粉紅色芭比風格，並利用「Zombie」與「Barbie」的諧音打造趣味設定，與遊戲本身華麗又血腥的砍殺演出形成強烈反差。