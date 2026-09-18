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民進黨台北市長參選人沈伯洋近日赴許多商圈掃街拜票時，因人潮眾多，外界好奇這波「洋流」是否外溢到其他城市？對此，國民黨新北市長參選人李四川今（18）日被問到，有感受到「洋流」嗎？他回應，聽起來新北比較有「川流」，有川流不息。李四川今上午出席汐止石橋頭福龍宮公益慈善捐贈活動，會後接受媒體聯訪。媒體問到，他與台北市長蔣萬安昨晚一起出席第25屆傑出金仲獎楷模頒獎典禮晚宴，民進黨台北市長參選人沈伯洋也在場，但沈在致詞時，台下藍營支持者不斷高喊「凍蒜、凍蒜」。李四川指出，不動產業跟建築、建設有很大的關係，昨天去現場，見到很多老朋友，金仲獎是不動產仲介業被稱為奧斯卡獎的盛事，他跟蔣萬安除了恭喜得獎者，也給予祝福加油。並認為，自己跟蔣萬安一定是很好的戰友，兩人會一起打完這場選戰，就像民進黨新北市長參選人蘇巧慧跟沈伯洋，也會一起共同努力。媒體追問，新北是否有感受到沈伯洋的「洋流」？李四川說，聽起來新北比較有「川流不息」，有川流。