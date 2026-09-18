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中秋，是團圓的節日；對身處高牆內外的家人而言，一次面對面的相聚，更顯珍貴。臺中看守所於9月15日、16日舉辦中秋節收容人面對面懇親活動，以「月圓，等你回家」為主題。家屬遠道而來，只為在團圓佳節前，與思念已久的家人相聚片刻。短短的會面，承載的是牽掛，也是彼此約定重新出發、盼望回家的力量。會場以象徵團圓的一輪明月為主視覺，並準備應景茶點與家屬互動活動。其中「把想念寫進月光、把約定留給回家的那一日」，透過信件與現場拍立得照片，讓家人把平日難以訴說的想念化成一句句叮嚀；「金扇吹好運，月兔乘風返鄉」則由家屬以金扇將紙月兔吹回月球，象徵回家的期盼。從長輩到孩子一同參與，在笑聲與陪伴中，讓相聚的每一刻多了一份節日的溫度。臺中看守所曾至勳所長指出，矯正機關除依法落實收容管理外，也重視心理教化與人性關懷。對收容人而言，家庭支持是一股重要力量，透過懇親活動修復情感連結，能協助其穩定情緒，並在親人的期待與鼓勵中增添反省、自我成長及重新出發的動力。高牆阻隔的是相聚的距離，沒有阻斷家人的牽掛。臺中看守所將持續推動多元懇親及輔導措施，連結家庭支持，讓親情成為收容人接受輔導、重建自我及復歸社會的重要支持。期盼每一次相聚，都能讓一句「等你回家」，成為未來真正走向回家的力量。據臺中看守所資料統計，115年9月17日實際收容人數為2,100人，核定容額為1,452人，超收率：44.63%。其中受刑人1200人，被告及被管收人900人。