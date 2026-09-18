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2021年東京奧運羽球男雙頒獎台旁，剛奪下台灣奧運羽球歷史首面金牌的李洋在社群平台寫下一句「這份奧運殿堂上最高的榮耀，獻給我的國家─臺灣」，瞬間觸動兩岸最敏感的神經。這句出自運動員真情流露的感言，不僅讓他在中國社群媒體上徹底被貼上「台獨」標籤，也自此被對岸體育圈列入黑名單。即便如今褪下戰袍、轉任運動部長，這道政治陰影依然在國際體壇如影隨形。2021年東京奧運賽場上，李洋與搭檔王齊麟在男雙金牌戰力克中國組合劉雨辰與李俊慧登頂。奪金後，李洋在個人社群平台發文分享喜悅：「我是金門人，我來自台灣」、「我們麟洋讓世界看見了臺灣。謝謝所有支持我們，幫助我們，為我們一路加油的所有人」，並直言要將奧運獲得榮耀「獻給我的國家─臺灣」。這段強調自我認同的發言，隨即在微博等中國主流論壇掀起滔天巨浪。大批中國網友將其言論定性為鼓吹台獨，湧入各類體育討論區進行洗版攻擊，甚至在相關賽事討論串留下：「這輩子台灣都是中國的省」、「嚴禁台獨運動員入境撈金」等激進言論。自此，李洋在中國輿論場被徹底定調，成為對岸論壇上不可碰觸的敏感人物。這股封殺情緒並未隨時間沖淡，反而在隨後的國際賽事中愈演愈烈。2024年巴黎奧運，「麟洋配」克服外界看衰一路過關斬將，在金牌戰再度擊退中國新生代頭號組合梁偉鏗與王昶，寫下奧運男雙衛冕傳奇。然而在對岸，官方轉播單位在頒獎升旗環節數度出現切斷訊號或靜音處理的窘境，中國網路社群更對李洋發動新一波言論抵制，將競技運動場上的勝負無限上綱為意識形態對決。即便李洋宣告退役並於2026年接任運動部長，這張「政治黑名單」仍未失效。在2026年第20屆名古屋亞運的選手村入村儀式上，內部有許多中方勢力的亞洲奧林匹克理事會（OCA）無預警針對李洋祭出封殺令，甚至以「只要他在場活動就不能辦」為由強行阻擋其入場，導致典禮全面中斷。現場人士透露，此舉背後顯然存在特定政治勢力的干預與施壓，讓當年網路上的輿論封殺，正式演變為國際體育組織在實體賽會上的粗暴阻撓。回顧李洋自選手以來的言行，其發言核心始終圍繞著對家鄉金門與台灣這塊土地的感謝。然而在兩岸高度敏感的政治氛圍下，運動員對國家的自然情感表達，往往被對岸單方面擴大解讀為挑釁與分裂。從東京奧運奪金那一刻的真情流露，到如今以首長身分出席亞運卻遭刁難阻隔，李洋的遭遇成為台灣體育人在國際舞台上最真實也最無奈的縮影。體育競技標榜超越政治，但當年那句「獻給我的國家」，卻早已成為對岸無法釋懷、持續緊咬的政治標籤。