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質疑憲法法庭並未停擺 王鴻薇：至今已判決7案

報告列台灣國會監督效能進步 王鴻薇：否決也是監督一環

瑞典國際民主及選舉協助研究所（International IDEA）最新公布《2026全球民主現況》報告，台灣「司法獨立」指標從「高表現」降為「中等表現」。對此，國民黨立委王鴻薇今（18）日表示，民進黨政府面對司法獨立指標遭降級，不僅沒有反省，反而將原因歸咎於「憲法法庭長期無法運作」，她痛批行政院「根本在公然說謊」。王鴻薇表示，行政院將司法獨立指標遭降級歸因於憲法法庭長期無法運作，但她認為，憲法法庭癱瘓並非事實。從114年憲判字第1號開始，司法院大法官仍持續作成判決，至今已判決7案。王鴻薇指出，從114年憲判字第1號開始，她認為司法院大法官違反已公告實行的新、舊《憲法訴訟法》作成判決，甚至有3名大法官拒絕配合而遭排除；在執政黨宣稱憲法法庭「停擺」的情況下，至今仍已作成7案判決，因此質疑「哪來無法運作？」王鴻薇表示，憲法法庭至今仍持續開會並作成判決，國際社會不可能不知道相關情況，因此她不認同行政院將司法獨立指標下滑歸因於憲法法庭無法運作的說法。王鴻薇進一步指出，報告也提到，全球僅13個國家的「國會監督效能」指標有所進步，台灣名列其中。她認為，這代表國際社會肯定台灣國會發揮監督制衡力量。王鴻薇表示，如果將司法獨立倒退歸咎於憲法法庭人事提名，她認為問題不在國會，因為國會否決人事案本身就是監督效能的一環；她並將矛頭指向總統賴清德，認為未提名大法官才是真正的問題。王鴻薇最後表示，從賴清德上任以來，國內各項民調已顯示民眾對司法的信任度越來越差，她認為民進黨面對國際報告結果，不應再以相關理由辯解。