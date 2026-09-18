運動部推出「國民體適能推廣計畫」，年滿23歲至未滿65歲國民可到全台國民體適能推廣中心免費檢測，完成後依各中心規劃參加優惠運動課程，已有網友分享拿到8堂皮拉提斯、燃脂飛輪等課程，引起網路熱議。《NOWNEWS今日新聞》整理了「國民體適能推廣計畫」熱門Q&A，提供給有興趣的民眾一次掌握資訊。
運動部「國民體適能推廣中心計畫」是什麼？
「國民體適能推廣中心計畫」以縣市為核心設置運動據點，透過科技檢測提供個人化運動建議，並串聯「i運動資訊平台」及在地課程。23至64歲民眾可依前測結果選擇基礎或進階班，課程為期8周、每周至少1堂，每堂50分鐘以上，涵蓋心肺、肌力及綜合適能，並透過前後測追蹤成效，且課程全程免費。
i運動資訊平台網址：https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx
科技體適能檢測是什麼？
「科技體適能檢測」利用科技體適能檢測器材，進行BIA身體組成分析，了解肌肉量、體脂率等數據，同時檢測肌力適能、心肺適能及柔軟度等項目。「一般體適能」則是包含BMI、三分鐘登階、仰臥捲腹及坐姿體前彎等項目。
運動部「國民體適能推廣中心」全台地點
體適能檢測場次查詢
https://isports.sa.gov.tw/apps/TIS/PFM03/PFM0310Q_01V1.aspx?MENU_PRG_CD=2&ITEM_PRG_CD=1
歷年體適能怎麼查詢？
查詢歷年體適能成績與身高體重紀錄，可至運動部學生體適能網站的「學生健康體育護照」線上查詢。
學生健康體育護照查詢網址：https://fitness.cloudschool.tw/user/passport/login
台北市中正運動中心
根據官網資訊，參與國民科技體適能檢測者可報名「綜合適能雕塑」、「燃脂飛輪」、「防跌平衡基礎班」、「瑜珈平衡」、「徒手肌力」、「綜合肌力」等課程。
地址：台北市中正區東門里信義路一段1號
營運時間：周一至周日06:00–22:00
台北市信義運動中心
根據官網資訊，參與國民科技體適能檢測者可報名「有氧肌力訓練」、「綜合循環體能」、「強力燃脂雕塑」、「初階肌力雕塑」、「皮拉提斯」、「全方位體能訓練」、「熱舞瘦身有氧」、「全方位肌力雕塑」、「強力體塑」、「重訓零基礎班」、「簡單燃脂飛輪」、「間歇律動飛輪」等課程。
地址：台北市信義區三張里松勤街100號
營運時間：周一至周日06:00–22:00
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「國民體適能推廣中心計畫」以縣市為核心設置運動據點，透過科技檢測提供個人化運動建議，並串聯「i運動資訊平台」及在地課程。23至64歲民眾可依前測結果選擇基礎或進階班，課程為期8周、每周至少1堂，每堂50分鐘以上，涵蓋心肺、肌力及綜合適能，並透過前後測追蹤成效，且課程全程免費。
i運動資訊平台網址：https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx
科技體適能檢測是什麼？
「科技體適能檢測」利用科技體適能檢測器材，進行BIA身體組成分析，了解肌肉量、體脂率等數據，同時檢測肌力適能、心肺適能及柔軟度等項目。「一般體適能」則是包含BMI、三分鐘登階、仰臥捲腹及坐姿體前彎等項目。
https://isports.sa.gov.tw/apps/TIS/PFM03/PFM0310Q_01V1.aspx?MENU_PRG_CD=2&ITEM_PRG_CD=1
歷年體適能怎麼查詢？
查詢歷年體適能成績與身高體重紀錄，可至運動部學生體適能網站的「學生健康體育護照」線上查詢。
學生健康體育護照查詢網址：https://fitness.cloudschool.tw/user/passport/login
台北市中正運動中心
根據官網資訊，參與國民科技體適能檢測者可報名「綜合適能雕塑」、「燃脂飛輪」、「防跌平衡基礎班」、「瑜珈平衡」、「徒手肌力」、「綜合肌力」等課程。
地址：台北市中正區東門里信義路一段1號
營運時間：周一至周日06:00–22:00
台北市信義運動中心
根據官網資訊，參與國民科技體適能檢測者可報名「有氧肌力訓練」、「綜合循環體能」、「強力燃脂雕塑」、「初階肌力雕塑」、「皮拉提斯」、「全方位體能訓練」、「熱舞瘦身有氧」、「全方位肌力雕塑」、「強力體塑」、「重訓零基礎班」、「簡單燃脂飛輪」、「間歇律動飛輪」等課程。
地址：台北市信義區三張里松勤街100號
營運時間：周一至周日06:00–22:00