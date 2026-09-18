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彰化縣議長謝典霖遭控涉嫌利用縣議會公帑，替有意角逐下屆溪湖鎮長的表姑陳貞妃助選；彰化地院17日召開羈押庭後，裁定謝典霖及父親謝新隆羈押禁見，母親、前立委鄭汝芬則獲交保並限制住居。對此，律師黃帝穎強調，檢察官蒐證嚴謹，才能在法院連過二關，然而國民黨卻瞎扯檢調是政治打手，讓他傻眼直呼：「簡直法盲！」黃帝穎表示，彰化地檢署偵辦謝典霖及其父謝新隆涉犯選罷法「投票行賄罪」與貪污治罪條例「利用職務詐取財物罪」，經搜索扣押證物，訊問被告後，認定被告罪嫌重大且有勾串之虞，當庭逮捕並聲押禁見，彰化地院開庭審理後裁准羈押禁見；其母親鄭汝芬則以100萬元交保。謝典霖及父母在刑事訴訟法羈押及交保的前提要件是，法院認定犯罪嫌疑重大，代表檢察官彈無虛發。黃帝穎進一步說明，檢方偵辦議長賄選案通常列為矚目案件，檢察官必然嚴謹偵辦及蒐證，才可能說服法院「連過兩關」，核發搜索票及將被告收押禁見。第一關，檢察官聲請法院裁准搜索議長相關處所，依據刑事訴訟法，搜索應由法院裁准，檢察官蒐證說服法院有搜索必要，法院才會核發搜索票，檢調才能兵分多路搜索議長謝典霖等被告處所。黃帝穎續指，第二關，檢察官聲押謝典霖經法院裁准收押禁見，依據刑事訴訟法，羈押應由法院裁准，檢察官嚴謹偵辦，才能以證據說服法院認定謝典霖及其父「罪嫌重大」且有羈押必要，才會裁准羈押禁見。他直言，藍營發言人瞎扯檢調政治打手，完全無視「刑事訴訟法」搜索及羈押都經法院裁准，國民黨應加強法治教育。