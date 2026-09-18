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▲台灣大iPhone 18 Pro首賣會熱力登場，找來8位Fubon Angels炒熱現場氣氛。（圖／官方提供）

Pro系列增幅已接近雙位數、Duo沒有排擠需求

新色、可變光圈支撐買氣 黑色回歸也吸引換機

▲台灣大今年首賣頭香是連排3年的雲林黃先生。（圖／官方提供）

中華電信：預售表現不錯、初期需求大於供給

▲ 中華電信表示，目前iPhone 18 Pro系列預售表現不錯，高階機型及冰川藍、勃根地紅兩款新色最受關注。（圖／記者葉政勳攝 )

遠傳看好換機潮 井琪：新機四大升級有感

▲遠傳今（18）日正式開賣iPhone 18 Pro系列，並推出指定資費0元起、舊換新最高折5萬元等優惠。（圖／遠傳提供）

蘋果iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max今（18）日正式開賣，三大電信同步舉辦首賣活動，不過相較過去擠滿人潮的盛況，《NOWNEWS今日新聞》直擊，今年現場排隊人數明顯減少，是買氣不如去年？還是在等10月23日登場的首款摺疊機iPhone Duo？台灣大哥大表示，主要是活動刻意分流，從預約來看沒有輸給去年的成績。中華電信提到，預售表現不錯，整體供貨量與去年相當並微幅增加，後續將依實際銷售狀況加速補貨。《NOWNEWS今日新聞》實際直擊，今年三大電信首賣活動仍有果粉提早到場，但排隊人龍不如以往，除了線上預購、宅配取機逐漸普及，今年新機分批上市，可能也是讓部分果粉暫緩換機的理由之一。台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔受訪指出，排隊人潮較分散是活動安排的結果，如今消費者可透過網路預購、宅配或門市取貨，不一定要在首賣日到現場排隊，排隊人數已無法完整反映實際銷售狀況。台灣大哥大透露，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max實際預購已超過去年同期，若不計尚未正式開放預購的iPhone Duo，Pro系列增幅已接近雙位數，整段預購期間走完後，年增幅約接近一成。iPhone Duo目前仍屬事前預約，若將Duo預約量一併計算，整體預購及預約量較去年同期成長超過一成，以iPhone 18 Pro、Pro Max與Duo合計來看，Duo占比超過10%。台灣大分析，市場原本擔心Duo可能讓消費者延後購買Pro系列，但目前Pro系列的絕對預購量仍然增加，Duo預約占比也達雙位數，顯示摺疊機帶來的是新增需求，現階段尚未明顯排擠Pro系列。台灣大哥大認為，今年新機買氣主要受到外觀、相機升級及換機需求支撐。除了主打色勃根地紅，冰川藍實際詢問度高於預期，黑色重新回歸後，吸引部分先前因沒有喜歡配色、仍持有iPhone 15或iPhone 16系列的消費者換機。硬體方面，iPhone 18 Pro系列首度加入可變光圈，回應過去使用者對iPhone長焦及光學拍攝能力的期待，也是今年較容易讓消費者感受到的升級項目。儘管iPhone 18 Pro系列售價上漲，台灣大認為，在全球記憶體與AI裝置價格普遍走高的環境下，蘋果本次產品升級與漲幅仍在部分消費者可接受範圍，實際預購結果也優於業者原先預期。中華電信總經理林榮賜表示，目前iPhone 18 Pro系列預售表現確實不錯，高階機型及冰川藍、勃根地紅兩款新色最受關注。雖然開賣初期需求大於供給，但整體供貨量與去年相當並微幅增加，後續將依實際銷售狀況加速補貨。中華電信也觀察到，部分消費者正在等待10月23日上市的iPhone Duo，預料屆時將出現另一波換機潮。至於iPhone 18 Pro系列受到漲價影響，銷量有機會維持去年水準，但因平均售價提高，銷售金額可望成長。林榮賜認為，Apple Intelligence及個人化AI工具逐步落地，有機會帶動仍持有iPhone 12、iPhone 13系列的舊機用戶回流，並推升高階資費方案申辦。遠傳方面，執行副總趙憶南日前表示，從歷年iPhone新機上市反應觀察，Pro系列一向是開賣初期最搶手的機型，今年再有iPhone Duo加入，預期可進一步帶動果粉換機潮；儘管新機價格調漲，但硬體及使用體驗均有感升級，遠傳仍樂觀看待今年銷售表現。遠傳總經理井琪今（18）日出席首賣活動時宣布，遠傳5G用戶占比已突破50%，正式跨越「黃金交叉」。她表示，iPhone 18 Pro系列在操作流暢度、電池續航、散熱及拍攝體驗方面均有升級，縮小的動態島改善視覺體驗，機械式可變光圈主鏡頭也進一步提升拍攝品質，希望帶動用戶換機與資費升級。