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▲孫藝真每次曬照都會遮住玄彬的臉，她也親自透露原因，竟是玄彬親自要求。（圖／翻攝自孫藝真IG@yejinhand）

韓國演員夫妻檔孫藝真與玄彬因合作《愛的迫降》擦出愛火，進而結婚並誕下一子。而婚後孫藝真雖然不時會在社群分享一家人的生活點滴，但是每次都會唯獨把玄彬的臉用貼圖遮住，許多人也非常好奇原因。而近日孫藝真登上Netflix Korea網路節目也被問到這件事，她也親揭真相，透露夫妻倆私下對話，原來竟是玄彬親自要求說：「幫我遮一下。」孫藝真近日登上Netflix Korea網路節目，被主持人強納森問到為什麼每次曬出合照，都唯獨把玄彬的臉用貼圖遮住，另一名主持人柳炳宰也好奇是不是為了體貼玄彬。孫藝真則親自還原夫妻倆私下對話，「我說不是直接上傳就好了嗎？但他說：『啊，幫我遮一下…』所以我才會每次都幫他遮。」原來是玄彬本人不想露臉。事實上，孫藝真在婚後常常會分享生活點滴，但不管是家人合照、夫妻合照、或是與友人的照片中，總會有一人的臉被用貼圖遮住，大家一開始都好奇到底是誰，但久而久之就知道那正是玄彬，這個特別小互動也成為粉絲看照片的一大樂趣。而在節目中寫興趣的橋段，孫藝真竟然寫做家事，讓大家都很驚訝，她則透露原因，「不能躲避的話就享受吧。」還無奈表示家事永遠做不完。除此之外，孫藝真也分享最近去家族旅行，一起去了日本沖繩、美國等地方，表示雖然帶孩子很累，但非常幸福。