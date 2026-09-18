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▲文華Cafe於週五至週日推出的「週末午間鮮．吃．吧」，因為自助吧享有小龍蝦、帝王蟹、干貝、松葉蟹等生猛海鮮吃到飽，一直以來都一位難求。（圖／台北文華東方酒店提供）

三款新主菜即日起上市 每人每道2680元+10% 起

▲文華Cafe推出秋季新主菜，圖為「爐烤日本A3和牛菲力佐百里香醬汁」。（圖／台北文華東方提供）

一星餐廳「雅閣」、Bencotto兩餐廳的經典菜也吃得到

▲文華Café「週末午間鮮．吃．吧」推出「主廚爐烤現切餐檯」，菜色包含做工繁複的「義式脆皮豬肉捲」(Porchetta)。（圖／台北文華東方提供）

饗饗攜手法國名廚 推5道法式經典菜加碼不加價

▲饗饗攜手法國名廚Loïs Bisson，打造5道法式經典菜。（圖／饗賓集團提供）

台北文華東方酒店宣布，人氣自助餐廳「文華Café」(Café Un Deux Trois) 又將推出新菜。此次規劃升級版「週末午間鮮．吃．吧」，匯聚小龍蝦、帝王蟹、松葉蟹等生猛海鮮之外，還有秋季當令蝦蟹，並有米其林一星「雅閣」的京式慢烤櫻桃鴨、脆皮雞等菜色，再加上「Bencotto」義大利餐廳主廚餐檯現切義式佳餚以及法芙娜精品巧克力甜點吧。文華cafe的「週末午間鮮．吃．吧」僅週五至週日中午推出，餐價為每位2680元+10%起，勢必又將增加訂位的困難度。台北文華東方酒店的「文華Café」，採半自助式方式供餐，已點用的主菜計價，享有自助吧菜色吃到飽。而限定於週五至週日午間推出的「週末午間鮮．吃．吧」，因為自助吧享有小龍蝦、帝王蟹、干貝、松葉蟹等生猛海鮮吃到飽，一直以來人氣爆表，一位難求。酒店也宣告推出新菜色，包含主菜選擇皆換上秋季菜單，包含有「慢燉澳洲和牛頰佐波特紅酒醬」，是選用澳洲和牛牛頰經慢燉8小時，肉質軟嫩細緻、入口即化。另也還有「脆鱗本地馬頭魚佐香檳醬汁」、「爐烤日本A3和牛菲力佐百里香醬汁」等選擇。文華Café的秋季餐檯亮點之一，就是也將能吃到榮獲義大利權威美食評鑑紅蝦指南《Gambero Rosso》「一叉」肯定的「Bencotto」義大利餐廳所推出的新菜，做工繁雜的義大利經典菜「義式脆皮豬肉捲」(Porchetta)，將在現場現切供應。此外，主廚餐檯亦包含由酒店米其林一星餐廳「雅閣」推出的「京式慢烤櫻桃鴨」，選用宜蘭在地優質櫻桃鴨製作，鴨皮酥脆、肥而不膩，鴨肉鮮嫩多汁。另外還有同是招牌的「雅閣脆皮雞」，同樣皮脆肉嫩。正值秋蟹最為肥美的旬味時節，也推出蟹膏飽滿濃郁、肉質細嫩的「處女蟳」、清甜細緻的「花蟹」、肉質扎實的「沙公」，獨特香濃的「沙母」等。尤其更還有精品級手工甜點，多樣化的佳餚都將輪番上桌。另外，標榜是高空環景精品百匯品牌的「INPARADISE 饗饗」，持續推進年度餐飲企劃《世界的饗饗 TASTE THE WORLD, INPARADISE》，繼義大利與西班牙之後，第三站《味旅‧法蘭西》即日起登場，攜手淬鍊於全球最多米其林星名廚 Alain Ducasse 餐飲體系逾十年的法國主廚 Loïs Bisson，共同打造五道聯名料理。聯名料理包含「松露鴨肝慕斯泡芙」，做法是將鴨肝融合黑松露醬製成慕斯，注入巧緻的法式泡芙中，吃起來濃郁中展現細膩層次：也有「鮭魚蒔蘿乳酪沙布列」，是以煙燻鮭魚包覆薄切櫛瓜與蒔蘿奶油乳酪，點綴黃檸檬絲酸香，底層帕瑪森起司餅補上乾爽酥度。另外還有「法式焦糖洋蔥湯」、「紅酒慢燉豬頰佐普羅旺斯燉時蔬」、「法式薄餅佐巧克力甘納許」等，即日起至12月31日，都將於饗饗限時供應。