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國民黨「鞭刑公投」提案遭中選會駁回，引發藍營強烈抗議。台中市議員黃馨慧今(18)日議會總質詢怒轟中選會剝奪民意，指出當前高額詐欺與殘忍虐童事件頻傳，現行法律已失去嚇阻力，政府全面封殺公投無疑是漠視婦幼安全與基層心聲。黃馨慧表示，當前國內治安環境早已亮起紅燈，詐欺、虐童及重大性侵等惡性犯罪屢見不鮮，導致廣大基層家長提心吊膽，顯示現行法律的嚇阻效果嚴重不足。國民黨倡議鞭刑公投，初衷是希望透過提高犯罪成本與具威嚇力的刑罰，保護最脆弱的婦幼與無辜市民。針對提案遭拒，黃馨慧重申，「亂世重典」並非走回頭路，而是制度隨著社會現況進行的必要變革。每一個破碎的受害家庭都是社會無法承受之痛，推動公投是基於對弱勢者的保護，政府不應將主流民意貼上阻卻標籤、強行封殺。